الامارات | إطلالة جديدة "رسمية" لهيفا وهبي لا تشبهها ! .. شاهد الصور

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالة جديدة "رسمية" لهيفا وهبي لا تشبهها ! .. شاهد الصور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ الجمهور مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

هيفا وهبي ظهرت بإطلالة جديدة رسمية غلى حد كبير، ولا تشبه إطلالتها المعتادة، فإرتدت رداء باللون الأزرق القاتم من قماشة مميزة، مع سروال من الجلد الضيق باللون الأسود، وقميص باللون الأبيض، مع حذاء عال من اللون الأسود وبكعب عال.

وردت هيفا وهبي شعرها بالكامل عن وجهها ورفعته بتسريحة ذيل الحصان، كما وضعت مكياجا قويا يليق بملامحها الجادة التي بدت عليها.

وعلقت هيفا وهبي على المنشور قائلة: "تفكير هادئ، قلب ممتن".

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