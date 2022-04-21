تعاني من نقص فيتامين د؟. هذا الطعام يجب أن تأكل منه أكثر لتجنب المخاطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

غالبًا ما يُشار إلى فيتامين د باسم "فيتامين أشعة الشمس" نظرًا ل

أن مصدره الطبيعي من أشعة الشمس، خلال أشهر الشتاء، عندما تكون مستويات ضوء الشمس منخفضة، يمكن أن يصبح نقص فيتامين (د) أكثر شيوعًا.

يعد نقص فيتامين د شائعا خلال أشهر الشتاء، ومع ذلك، يمكنك إضافة المزيد منه إلى نظامك الغذائي بمقايضة إفطار بسيطة، لذلك ما هو الطعام الذي يجب أن تأكل منه أكثر؟، هذا ما تستعرضه صحيفة إكسبريس البريطانية.

لحسن الحظ، يمكن الحصول على فيتامين د من عدد من الأطعمة، هذا يعني أنه يمكن للناس تجنب أعراض نقص فيتامين (د) ببساطة عن طريق اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، ومع ذلك، قد يكون فهم الأطعمة الغنية بالفيتامين أمرًا محيرًا.

تهدف هذه الأطعمة إلى تحسين التغذية وإضافة فوائد صحية.

يتم إثراء العديد من الحبوب بالفيتامينات، ونتيجة لذلك، هناك عنصر واحد في وجبة الإفطار يمكن أن يساعد في الحصول على جرعة صحية من فيتامين د.

على الرغم من أن بعض حبوب الإفطار تحتوي على نسبة عالية من السكر، إلا أن هناك الكثير من الخيارات قليلة السكر والمعززة المتاحة.

العلامات التجارية الشهيرة بما في ذلك "شوفان كويكر" مدعمة بفيتامين D.

في عام 2018، عززت Kellogg محتويات فيتامين D في العديد من حبوبها لتشمل ما يصل إلى نصف المدخول اليومي الموصى به للبالغين.

أما عنصر شراب الإفطار المدعم في بعض الأحيان هو عصير البرتقال.

وحتى بعض ماركات الفطر- وهي مثالية لتناولها جنبًا إلى جنب مع العجة أو البيض المخفوق، وهو طعام آخر غني بفيتامين د.

ما هي مخاطر نقص فيتامين د؟

يساعد فيتامين د على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم.

تساعد هذه العناصر الغذائية في الحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات.

وتحذر هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) من أن "نقص فيتامين د يمكن أن يؤدي إلى تشوهات العظام مثل الكساح عند الأطفال وآلام العظام الناجمة عن حالة تسمى لين العظام عند البالغين".

ما هي أعراض نقص فيتامين د؟

قد تتضمن بعض علامات وأعراض النقص ما يلي:

إعياء.

آلام العظام.

ضعف العضلات أو آلام العضلات أو تقلصات العضلات.

يتغير المزاج، مثل الاكتئاب.

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