للشباب.. انتبه لهذه الأخطاء عند ارتداء الملابس: تجعلك أكبر سنا

محمد اسماعيل - القاهرة - هناك مجموعة من الأخطاء التي قد يقع فيها الشباب عند ارتداء الملابس تجعل الشخص يبدو أكبر من عمره، خاصة في مرحلة العشرينات، فهناك دائمًا ملابس تتناسب مع السن، وتمنح المظهر اللائق والجذاب الذي تريده.​

إليكم مجموعة من الأمور الخاصة بالملابس، التي يجب عليكم الابتعاد عنها إن كنتم في سن الشباب... وفق ما نشره موقع "BusinessInsider".​

- القمصان والمعاطف الفضفاضة​

برغم أن الملابس الفضفاضة أكثر راحة وعملية من الضيقة إلا أن ارتداء التيشيرتات الفضفاضة في بعض المناسبات أمر عادي، وكذلك ارتداء القمصان الرسمية الواسعة أمر غير مقبول نهائي، لا تستبدل قمصانك ومعاطفك الواسعة بالضيق منها بل استبدلها بالملابس التي تبرز جسدك بشكل جذاب وليس بشكل مبالغ فيه.​

- بناطيل الجينز المصنوعة من "الليكرا"​

على الرغم من أن هذا النوع من البناطيل هو الأكثر عملية، مقارنة ببقية الأنواع إلا أنه الأقل حفاظا أيضاً، وتعرف الجينزات التي يدخل في تصنيعها قماش "الليكرا" بأنها لا تدوم لوقت طويل لأنها تزيد الترهلات في الجينز بعد الغسل لعدة مرات، لذا ننصحك بالابتعاد عن هذه الأقمشة المتمددة التي ستجعل من طلتك الكاجوال تبدو رثة.​

- البني والرمادي​

يميل أغلب الرجال إلى شراء بدلاتهم الرسمية باللون البني أو الرمادي بهدف أن اللونين موضة دائمة، إلا أن المعلومة ليست صحيحة على الإطلاق إضافة إلى أن هذين اللونين يجعلان من أكثر الشباب يبدون أكبر سناً، ابتعد عن هذه الألوان الباهتة والجأ دوماً إلى الألوان الجريئة أو الشبابية كالكحلي والأسود.​

- اختيار البنطلون الواسع​

يعد ارتداء "التيشرتات" الواسعة في الطلات "الكاجوال" أمر عادي إلا أن مزج الفضفاض والواسع مع الملابس الرسمية أمر كارثي، يبتعد العديد من الرجال عن ارتداء البدلات الرسمية ويستبدلونها بارتداء بنطال قماشي مع قميص، إلا أنهم يعيدوا اختيار البناطيل الواسعة ظناً منهم أنها تمنح مظهراً جدياً ورسمياً أكثر، بالطبع هذه المعلومة خاطئة فالأفضل دوماً هو أوسط الأمور لذا اختر البناطيل القماشية على ألا تكون واسعة أو ضيقة للغاية.

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