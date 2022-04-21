يطرد النمل وأشياء أخرى.. 7 استخدامات لا تعرفها للملح

محمد اسماعيل - القاهرة - ستخدم معظم الأشخاص الملح يوميًا دون أن نعرف له استخدمات أخرى في المطبخ وللبشرة، فما هي؟..

نستعرض لكم 7 استخدامات قد لا تعرفونها للملح، وفقًتا لموقع "expert home tips".

1- التخلص من رائحة البيض

للتخلص من رائحة البيض الذي ينكسر على الأرضية أو الطاولة، إذ يمكنك استخدام الملح لتنظيفه والتخلص من رائحته الكريهة التي يتركها بعد التنظيف.

2- تنظيف أسفنجة غسل الأطباق

لتنظبف أسفنجة غسيل الأطباق بسهولة يمكن وضعها في وعاء مع القليل من الماء والملح، في الميكرويف لتعود نظيفة تمامًا.

3- التخلص من البراغيث

إذا كان لديك كلاب فإن التقاطها للبراغيث ممكن، فيمكن تنظيف أماكن تواجد الكلاب بالمياه والملح، كما يمكن رش بعض الملح على السجاد، ثم إزالة الملح بالفرشة للتخلص من البراغيث العالقة بها.

4- تنظيف المكواة

إذا كانت المكواة الخاصة بك صدئة أو متسخة احضري ورقة وضعي عليها بعض الملح، ثم قومي بتشغيل المكواة وكي الملح.

5- للتخلص من النمل

ينتشر النمل في فصل الصيف بشكل ملحوظ، ليصبح التخلص منه صعبًا إلا أنه يمكنك استخدام الملح عن طريق رشه في الأركان، وأماكن تجمع النمل لطرده.

6- تقشير البشرة

امزجي ملعقة زيت زيتون وملعقة ملح حتى تتكون عجينة سميكة، ثم افركي بها بشرتك للتخلص من الجلد الميت والحصول على بشرة ناعمة.

7- تنظيف الفرن

يمكنك تنظيف الفرن خاصة من البقع الدهنية بوضع بعض الملح على البقعة وهو ساخن واتركيه قليلًا ثم اغسليه كالمعتاد.

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