استخدامات مذهلة لخلة الأسنان غير وظيفتها الأساسية

محمد اسماعيل - القاهرة - تستخدم خلة الأسنان عادة لتنظيف الأسنان من بقايا الطعام، لكن لهذه العيدان الخشبية الصغيرة استخدامات أخرى مفيدة في مجالات عدة، إليك بعض الإستخدامات بحسب ما جاء في موقع 24 الإماراتي.

1 - يمكن استخدام خلة الأسنان، لإخفاء الثقوب الصغيرة في الجدار أو الخشب، يكفي إدخالها في الثقب، ثم التخلص من الجزء الظاهر منها، ودهن المكان بالطلاء المناسب.

2 - أكثر ما يزعج عند استخدام الشريط اللاصق عدم العثور على طرفه، ولتفادي هذه المشكلة، يمكن لصق نكاشة الأسنان في طرفه بعد كل استخدام.

3 -تساعد خلة الأسنان، على تصليح الاكسسوارات والديكورات الصغيرة المكسورة، بتسهيلها وضع المواد اللاصقة على القطع الصغيرة.

4 -يمكن استخدامها أيضاً لتنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها، في الأثاث والتحف التي بها ثغرات وحفر كثيرة، ولوح مفاتيح الكمبيوتر والهواتف والغاز، يكفي تبليلها بمواد مطهرة قبل البدء بالتنظيف.

5 -لهذه العيدان الخشبية الصغيرة دور ممتع، إذ يمكن استخدامها في صنع أشكال فنية مختلفة، مثل جسر أو علبة صغيرة وغيرها الكثير.

6 -تعتبر نكاشة الأسنان مفيدة في عملية الطهو، إذ يمكن بواسطتها إحداث ثقوب عدة في البطاطا لتسريع عملية طهوها، أو غرزها في قالب الكيك لمعرفة درجة نضجه من الداخل.

7 -تشكل هذه العيدان الخشبية الصغيرة وسيلة رائعة لتثبيت لفائف العجين المختلفة أو شرائح الجبن واللحوم الباردة أو حتى الخضراوات المختلفة وصنع منها أشكال فنية جميلة.

8 -يمكن تلوين خلة الأسنان واستخدامها، لتحديد نوع المأكولات التي تقدم على المائدة، مثل طعام نباتي أو خالٍ من الغلوتين. كما يمكن لصق أوراق ملونة عليها واستخدامها كزينة.

9 -بدلاً من استخدام عيدان الكبريت لإشعال الشموع، يفضل استخدام خلة الأسنان لأن مدة اشتعالها تكون أطول وأبطأ من الكبريت.

10 -يمكن الاستعانة خلة الأسنان كبديل عن أداة التنقيط أو الرسم عند وضع طلاء الأظفار، وكبديل عن الشوكة عند تناول الحبات والقطع الصغيرة، مثل الزيتون وقطع الفاكهة الصغيرة.

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