الامارات | لماذا بكت ابنة "أسامة انور عكاشة" عند مشاهدة هذا العمل؟!

شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا بكت ابنة "أسامة انور عكاشة" عند مشاهدة هذا العمل؟! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت نسرين عكاشة، ابنة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، عن كواليس تقديم رواية والدها "راجعين ياهوى" فى عمل درامي ومشاركته فى الماراثون الرمضانى 2022، وعن رغبته قبل ان يرحل فى تقديم الرواية عملاً تلفزيونيًا.

وقالت نسرين عكاشة "والدي كانت لديه رغبة كبيرة في تقديم رواية "راجعين يا هوى" عملًا تلفزيونيًا بعد تقديمه عملا إذاعيا ولكنه لم يلحق تنفيذه".

وأضافت “بكيت عند رؤية اسم والدى على تتر المسلسل خاصة مع موسيقى وكلمات التتر التى تتناسب كثيرًا مع العمل، وتعبر عن روح كتابة والدى، وعن القصة التى يتناولها العمل”.

وتابعت لموقع "صدى البلد"، "فى البداية كنت متخوفة من فكرة إعادة تقديم أعمال والدى، ولكن الكاتب يسرى الفخرانى والقائمين على العمل وعدونى بالحفاظ على العمل وتقديمه كما ينبغى".

وقالت ابنة الكاتب الراحل ان والدها "كان سابقا لعصره بـكتاباته، وأن الجمهور كان لديه حنين لأعمال أسامة أنور عكاشة خاصة وأن أعماله قريبة من روح المصريين وتعبر عن هويتهم ".

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