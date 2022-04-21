الامارات | مذيعة أردنية تغضب الجمهور المغربي .. وتعتذر على الهواء

شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة أردنية تغضب الجمهور المغربي .. وتعتذر على الهواء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت النجمة الأردنية "ميس حمدان" جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال تقديمها أحد برامج المسابقات على أحدى القنوات الأردنية والذي يعرض خلال شهر رمضان.

وبدأت ازمة الفنانة الأردنية عندما تلقت اتصالا من متسابق في البرنامج وقامت بسؤاله عن عاصمة المغرب الا انه لم يتمكن من معرفة الجواب لتحاول ميس حمدان مساعدته على طريقتها الخاصة حيث حاولت تبسيط الاجابة للمتسابق من خلال تقريبها له حيث سألته عن كيفية ربط الحذاء، ليجيب المتسابق بصوت عال بأن عاصمة المغرب هي الرباط.

وهاجم المتابعون وخاصة المغاربة على وسائل التواصل الاجتماعي الاعلامية والفنانة ميس حمدان واعتبروا بأنها اهانت الشعب المغربي والمغرب عندما شبهت عاصمة المغرب بالحذاء، حيث شنوا حملة انتقادات واسعة ضد ميس حمدان وطالبوها بالاعتذار الفوري عن ما بدر منها واهانتها للعاصمة المغربية.

وخلال اتصال هاتفي لـ ميس حمدان مع برنامج ET بالعربي أكّدت بأنها لم تقصد ما حدث وأن الموضوع كان عبارة عن زلة لسان، كما اعتذرت من الشعب المغربي وطالبتهم بمسامحتها.

وقالت حمدان " لا أحد يعلم مدى عشقي للمغرب، وأعتقد أن من يتابعني على السوشيال ميديا يعرف جيداً أنه لا يمكن أن يمرّ شهر أو شهران من دون أن أقدّم أغنية مغربية عبر حساباتي على السوشيال ميديا"،

وأضافت: ما حصل زلة لسان فسامحوني عليها وأنتم حبايبي وأهلي وناسي وأنا بحبّكم قوي.

وعلقت قائلة : زلة لسان غير مقصودة ومش عارفة مين اللي قاعد مركّز بالكلمة بهذه الطريقة وأحب إن يوقع بيني وبينكم وحتى ولو غير مقصودة من أحد فسامحوني أنتم حبايبي وبحبّكم وبموت فيكم وماحدّش يزعل مني أبداً أبداً.

وختمت حديثها: يا ريت هالموضوع يتنسى لأن المحبة اللي بيني وبينكم أكبر بكتير من غلطة لغوية وحفضل أغنّيلكم وأضبط لهجتكم قدر المستطاع.

وميس حمدان فنانة أردنية شاركت في العديد من الاعمال الدرامية المصرية وهي شقيقة الفنانة مي سليم والفنانة دانا حمدان.

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