الامارات | قطة "على الهواء" وانقطاع كهرباء خلال مباراة.. مقطعا فيديو يشعلان مواقع التواصل بالكويت

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شكرا لقرائتكم خبر عن قطة "على الهواء" وانقطاع كهرباء خلال مباراة.. مقطعا فيديو يشعلان مواقع التواصل بالكويت والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سير قطة خلال بث مباشر على القناة الثانية بالتلفزيون الكويتي الرسمي الأمر الذي أثار تفاعلا.
وفي مقطع فيديو منفصل تداول نشطاء لقطات للحظة انقطاع الكهرباء في ملعب خلال مباراة، حيث نشرت صحيفة المجلس الكويتية المقطع بتعليق قالت فيه: "لحظة انقطاع الكهرباء وتوقف مباراة السالمية والفحيحيل بالدقيقة 2".
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