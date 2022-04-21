الارشيف / لايف ستايل

الامارات | قطة "على الهواء" وانقطاع كهرباء خلال مباراة.. مقطعا فيديو يشعلان مواقع التواصل بالكويت

0 نشر
موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن قطة "على الهواء" وانقطاع كهرباء خلال مباراة.. مقطعا فيديو يشعلان مواقع التواصل بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سير قطة خلال بث مباشر على القناة الثانية بالتلفزيون الكويتي الرسمي الأمر الذي أثار تفاعلا.

وفي مقطع فيديو منفصل تداول نشطاء لقطات للحظة انقطاع الكهرباء في ملعب خلال مباراة، حيث نشرت صحيفة المجلس الكويتية المقطع بتعليق قالت فيه: "لحظة انقطاع الكهرباء وتوقف مباراة السالمية والفحيحيل بالدقيقة 2".

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا