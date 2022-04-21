الامارات | مفاجأة في ملعب غولف .. تمساح عملاق يتجول بين اللاعبين ! فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في ملعب غولف .. تمساح عملاق يتجول بين اللاعبين ! فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اضطرت مجموعة من لاعبي الغولف في أحد الملاعب بولاية فلوريدا الأميركية، لإيقاف مباراتهم، لظهور تمساح عملاق في أرضية الملعب.

وقالت ليزا ريد إنها كانت هي ومجموعة من أصدقائها يلعبون في نادي "ستون بروك" للغولف في بلدة إيستيرو بفلوريدا، عندما شاهدوا تمساحا عملاقا يتجول بحرية في الملعب.

ونشرت وكالة "يو بي آي" للأنباء فيديو للتمساح في الملعب، بينما يظهر في خلفية المقطع شخص يقول: "يا إلهي إنها أول مرة أشاهد فيها مثل هذا الشيء هنا".

ووفق "سكاي نيوز عربية" فإن التمساح واصل جولته في ملعب الغولف، ليتوجه أخيرا إلى بحيرة هارينغتون القريبة من الموقع.

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