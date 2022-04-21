الامارات | بعد حادثة "حبة البزر".. "قطعة دجاج" في رئة طفل أردني أعاقت تنفسه سنة كاملة !

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادثة "حبة البزر".. "قطعة دجاج" في رئة طفل أردني أعاقت تنفسه سنة كاملة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

بعد إنقاذ الطفلة مريم التي كانت تعاني من استنشاق جسم غريب في القصبات الهوائية و إجراء تنظير قصبي لها في مستشفيات البشير في الأردن قبل عدة أيام بواسطة أخصائي جراحة الأطفال الدكتور علي الشوبكي حيث تبين استنشاقها لحبة "بزر" ظلت في صدرها لشهور طويلة.

قام مواطن اردني بالاتصال أمس عبر أثير برنامج البث المباشر على الإذاعة الأردنية، وقال أن طفله قصي البالغ من العمر أربع سنوات ونصف كان يعاني من التهاب صدري متكرر وضيق في التنفس مستمر وارتفاع في درجة الحرارة منذ سنة وقام بمراجعة عدة مستشفيات حكومية وخاصة ومراكز صحية وأطباء ولكن الوضع الصحي لقصي لم يتحسن.

ووفق موقع "سرايا" الإخباري وجه والد قصي من خلال برنامج البث المباشر مناشدة لمستشفيات البشير لتبنّي حالة طفله ومقابلة الدكتور علي الشوبكي للكشف عن ابنه وأخذ استشارة طبية.

و قام اخصائي جراحة الأطفال الدكتور علي الشوبكي وفريقه الطبي بالفحص السريري للطفل وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والإطلاع على التقارير والصور المرفقة وإجراء عملية التنظير القصبي للرئة واستخراج الجسم الغريب الذي تبين أنه ( قطعة دجاج ) التي عملت على تسكير جزء من الرئة مع وجود التهاب وقيح شديدين .وذكر الشوبكي أن حالة قصي تشبه تماما حالة مريم وكلاهما الآن بحالة صحية جيدة .



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