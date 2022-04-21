الامارات | على مائدة إفطار بمصر.. يقتل شقيقيه رمياً بالرصاص.. والدافع غريب

شكرا لقرائتكم خبر عن على مائدة إفطار بمصر.. يقتل شقيقيه رمياً بالرصاص.. والدافع غريب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم موظف على قتل شقيقيه رمياً بالرصاص على مائدة الإفطار بحي الوراق في محافظة الجيزة بمصر، بسبب خلاف على ميراث والدهم.

وفي التفاصيل، نشبت مشادة كلامية بين الأشقاء الأربعة أثناء تناول طعام إفطار رمضان حتى تطورت إلى مشاجرة، فأطلق على إثرها أحدهم الرصاص وأردى اثنين من أشقائه بينما أصاب الثالت بجروح بليغة وهو يصارع الموت في العناية المشددة، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وسارعت الشرطة المصرية إلى الحضور إلى موقع الحادثة فور الإبلاغ عن سماع دوي طلقات نارية بشارع الجمعية الزراعية بمنطقة وراق العرب.

وأوضحت التحريات أن المتهم لاذ بالفرار فور اقتراف جريمته، كما جرى إيداع الجثتين المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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