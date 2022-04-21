طريقة مبدعة.. كيف نجحت أم عبقرية في التمييز بين توائمها الثلاثة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من المعروف أن التمييز بين التوأم، أمر معقد وصعب للغاية خاصة إذا كانوا متطابين، فما بالك لو كانوا 3 توائم؟.. لكن يبدو أن هناك طريقة فريدة من نوعها قد ظهرت للتمييز بين التوائم الثلاثة على تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك".

وفقا لشبكة CNN، فإن هذ الطريقة اعتمدت عليها، أم لتوائم ثلاثة متطابقين من ولاية ويسكونسن الأمريكية، للتمييز بينهم، عن طريق تلوين أصابع أقدام أولادها.

الأطفال هم: هنريك، وجيمس، توماس، يبلغون من العمر 15 شهرا، وكانوا أكثر صعوبة في التمييز بينهم عندما كانوا أصغر سنا.

خالة التوائم الثلاثة، إيمي جو هاسيلكويست، نشرت هذا الحلّ المبدع الذي تستخدمه شقيقتها على تطبيق تيك توك، حيث قالت: " الأم تستخدم ثلاثة ألوان، لون هنريك أزرق، وجيمس أخضر، بينما توماس أحمر".

وتضيف:"تحرص شقيقتي على وضع الطلاء للأطفال أسبوعيا، كما أنها تقوم بإلباس الأولاد بنفس ألوانهم، وعندما لا يتم تمييزهم بالألوان، يتم ترقيمهم".

المعلقون على تطبيق "تيك توك" وصفوا خدعة طلاء الأظافر للتوائم بـ"العبقرية"، وأعادت الذكريات، حيث قالت أم تدعى نوسي: "لقد فعلت هذا مع توأمي وتلاشى الطلاء في الحمام، أمضيت أياما وأنا مقتنعة أنهما اختلطا، ما زلت غير متأكدة رغم انهما يبلغان الآن من العمر 21 عاما".

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