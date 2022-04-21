زيبرا وصندل الصيادين.. موضة الأحذية النسائية هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أفادت مجلة “Instyle” بأن نقوش الزيبرا تزين الأحذية النسائية في صيف 2022 لتمنح المرأة إطلالة شرسة تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن نقوش الزيبرا "الحمار الوحشي" تزين هذا الموسم كل أشكال الأحذية كأحذية اللوفر المسطحة والأحذية ذات الكعب العالي والصنادل لتضفي عليها طابعا وحشيا يخطف الأنظار.

وأشارت “Instyle” إلى أنه يمكن الحصول على إطلالة أكثر جرأة وجاذبية من خلال تنسيق الحذاء المزدان بنقوش الزيبرا مع ملابس تزهو بألوان مشرقة كالأخضر والوردي والبنفسجي والبرتقالي.

أما مَن ترغب في إطلالة أكثر هدوءا، فيمكنها تنسيق الحذاء مع ملابس تكتسي بألوان محايدة كالأسود والأبيض والرمادي.

صندل الصيادين

كما أوردت المجلة أن صندل الصيادين “Fisherman Sandals” يمثل نجم موضة الأحذية النسائية في صيف 2022 ليمنح المرأة إحساسا بالراحة ويضفي على المظهر طابعا جريئا متفردا.

وأوضحت أن صندل الصيادين يمتاز بتصميم شبكي من خلال الفتحات الجانبية مع إبزيم عند الكاحل، مما يوفر للقدم تهوية جيدة في ظل حرارة الطقس.

ويمتاز صندل الصيادين أيضا بنعل مسطح، مما يوفر للمرأة إحساسا بالراحة أثناء المشي.

وأشارت “Elle” إلى أن صندل الصيادين يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق الصندل مع سروال ذي قصة واسعة مثل سروال الباجي، في حين يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيقه مع بذلة ذات طابع جاد.

بالإضافة إلى ذلك، يتناغم صندل الصيادين مع الفساتين الفضفاضة ذات القصة الانسيابية، التي تشهد رواجا كبيرا هذا الموسم.