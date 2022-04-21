هذه المادة مفتاح شباب وجمال بشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة “Elle” أن مادة الريتينول تعد بمثابة مفتاح شباب وجمال البشرة؛ حيث إنها تعد سلاحا فعالا لمحاربة الشيخوخة وشوائب البشرة.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن مادة الريتينول هي بروفيتامين A، مشيرة إلى أنها تعمل على تعزيز إنتاج الكولاجين وتقاوم تفكيك الكولاجين، ومن ثم فهي تساعد على تجدد الخلايا ومحاربة التجاعيد وتُعيد للبشرة مظهرها المشدود المفعم بالشباب والحيوية.

وتعمل مادة الريتينول أيضا على ضبط الإفرازات الدهنية، كما أنها تمتاز بتأثير مُقشّر، وبالتالي فهي تحارب الشوائب كالبثور وحب الشباب، وتُعيد للبشرة نضارتها ومظهرها النقي.

وتمتاز مادة الريتينول أيضا بقدرتها على تفتيح البشرة، ما يجعلها سلاحا فعالا للتخلص من البقع الصبغية، التي تسلب البشرة لونها الموحد والمتجانس.

وبفضل تجديد الخلايا وتحفيز إنتاج الكولاجين تساعد مادة الريتينول أيضا على تصغير المسام الكبيرة.

ويُراعى تطبيق مادة الريتينول بكمية لا تزيد عن 3 ميللي جرامات يوميا؛ نظرا لأن الجرعة الزائدة منه تتسبب في تهيج البشرة، وهو ما ينطبق بصفة خاصة على البشرة الحساسة.