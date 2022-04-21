قد تصيبك بالتسمم.. احذر هذه الأنواع من نباتات الزينة بمنزلك

محمد اسماعيل - القاهرة - وجود النباتات في المنازل والمكاتب يُضيف شيئاً من الجمال إلى المكان، كما أنها تمد الجسم بفوائد صحية، فهي تساعد على الاسترخاء والراحة النفسية وتخفيف الضغوط اليومية،كما تعمل على زيادة كمية الأوكسجين في الجو مما يعمل على زيادة النشاط.

ولكن هناك بعض أنواع النباتات التي يحذر الخبراء من تربيتها داخل المنازل، وهذه هي، وفق ما نشره موقع "dengarden".

1- نبات الفيلودندرون

نبات فيلودندرون المتسلق، يتميز بأوراقه الخضراء الفاتحة الامعة على شكل المجراف، يتراوح طولها من 30 إلى 45 سنتيمتر مع العلم أنها قد تصل المترين إذا توفرت له الظروف المثالية، وهي شائعة في المنازل ومن السهل أن تعيش وتنمو، ولكنها تحتوي على بلورات أوكساليت الكالسيوم التي تعتبر سامة للبشر والحيوانات على حد سواء. وفي حال تناولها الطفل تسبب له حساسية على الجلد وتورم الفم وإذا تناول كمية كبيرة قد تسبب له الموت.

2- نبات البوتس

إحدى النباتات المنزلية الأكثر شيوعًا لجمال أوراقه القلبية مسحوبة الحافة ولونها الأخضر الزاهي، وهذا النبات ذو طبيعة متسامحة وهادئة بأوراقه التي تصطف بشكل جميل على ساقه المتسلقة ويقال بأنه ينقي الهواء من الشوائب. وإن سمية هذا النوع ليست خطيرة وعند تناوله يسبب حرقه في الفم وتهيجاً في الجلد وانتفاخاً في الشفاه واللسان والحلق وقيء وإسهال.

3- نبات رأس السهم

تنتمي لعائلة فيلوديندرون ومن السهل العناية بها أيضاً، ومن الشائع تقديمها كهدايا. وتتساقط أوراقها باستمرار وتنمو لها أوراق جديدة فحتى وإن كنتم تضعوها على ارتفاع بعيداً عن الأطفال قد تتساقط أوراقها أرضاً. وإن تناولها يسبب للأشخاص والحيوانات تهيج الجلد ومشاكل في المعدة وقيء.

4- زهرة الزنبق

نباتات قليلة تمتلك جمال وبهاء أزهار الزنبق فلها حضور راقي ومحبب داخل المنزل وخارجه. ليست كل الأنواع سامة ، إلا أن الأنواع السامة منها تسبب للبشر القيء واضطراب المعدة وآلام الرأس وضعف الرؤية وتشويشها وتحسساً جلدياً. أما للحيوانات ستؤثر على الشهية وتسببب فشل الكلية والكبد وقد تؤدي للموت.

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