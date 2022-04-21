الامارات | مقتنيات «السيف».. تحاكي طبيعة المكان

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتنيات «السيف».. تحاكي طبيعة المكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل دبي ترسيخ مكانتها كوجهة تسوق وسياحة مفضّلة على المستويين الإقليمي والدولي، بما تمتلكه من مقومات وعناصر جذب تميزها عن بقية مدن العالم، إلى جانب ما تقدمه من طيف واسع من العلامات المحلية المتميزة، التي ترفد السوق بمنتجات أصيلة وغاية في الروعة.

ومن أبرز الوجهات التي تقدم تجارب مبتكرة لسكان دبي وزوارها «السيف»، إذ تضم الوجهة ذات التصميم المتميز، المستوحى من التراث الإماراتي العريق، والمطلة على خور دبي، مجموعة متنوعة من العلامات التي تحاكي طبيعة المكان الذي يمزج الأصالة مع الحداثة والتراث، وتقدم خيارات وفيرة، كالتوابل العالمية والمقتنيات الثمينة كالأحجار الكريمة والصناعات اليدوية الفاخرة المنسوجة بالذهب، إضافة إلى الأدوات المنزلية، والمجوهرات، والهدايا التذكارية، والأزياء، من مختلف أنحاء العالم.

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