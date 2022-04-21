الامارات | باد باني يلتقي نسختين من نفسه في متحف الشمع

شكرا لقرائتكم خبر عن باد باني يلتقي نسختين من نفسه في متحف الشمع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى نجم الراب الأميركي اللاتيني باد باني، بنسختين من نفسه وجهاً لوجه في متحف مدام توسو لتماثيل الشمع في نيويورك.

ووصف النجم الحائز جائزة «غرامي» مرتين، الأمر بأنه غريب. وقال أول من أمس: «كنت دائماً أحب شكلي كما هو، لكن هذه رؤية أقرب حتى إلى نفسي».

ويرتدي التمثالان ملابس يعتبرها بينيتو أنطونيو مارتينيز أوكاسيو، المعروف باسم الشهرة باد باني من أيقونات تاريخه الفني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news