الامارات | ألبوم رمضان.. ما لذّ وطاب في الشهر الفضيل

شكرا لقرائتكم خبر عن ألبوم رمضان.. ما لذّ وطاب في الشهر الفضيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سمبوسة، وما لذّ وطاب من خيرات رمضان التي تعمر الموائد خلال الشهر الفضيل، ولا يحلو الإفطار إلا بمذاقاتها الجميلة التي تحظى بشعبية لدى كثيرين، ممن يتسابقون على شرائها في الساعة الأخيرة، لتحجز لها مكاناً وهي ساخنة على سفرة الصائمين.

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