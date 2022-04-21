الامارات | «بيغ باد وولف» في دبي يفتح أبوابه على مدار الساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن «بيغ باد وولف» في دبي يفتح أبوابه على مدار الساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن معرض «بيغ باد وولف»، الذي يضم أكبر سوق لتخفيضات الكتب في العالم، وينظّم بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، أنه سيفتح أبوابه طوال 24 ساعة، بناءً على طلب الجمهور.

ويتضمن المعرض أكثر من مليون كتاب، ويستمر حتى الأحد المقبل في مدينة دبي للاستوديوهات.

وقال الشريك المؤسس للمعرض، أندرو ياب: «تلقينا حتى الآن استجابة استثنائية، ومن الجميل أن نرى عشاق الكتب يزورون المعرض بأعداد كبيرة، ويبحثون بعناية بين العناوين عن صفقات مناسبة لهم ولأحبائهم». وأضاف «لم تكن الـ16 ساعة المخصصة له كافية، وفخورون بالإعلان عن أن المعرض سيظل مفتوحاً طوال الـ24، ما يجعله الحدث الأول في المنطقة الذي يستمر على مدار الساعة في مرحلة ما بعد الجائحة».

بينما أكدت مدير قسم شؤون المكتبات مكلف في «دبي للثقافة»، إيمان الحمادي، أن «الخطوة الجديدة من المعرض تهدف إلى تعزيز بيئة ثقافية وإبداعية تتوافق مع إحدى أولوياتنا القطاعية في توفير الثقافة للجميع، وفي كل مكان، وجعل القراءة عادة يومية».

ويقدم المعرض كتباً ذات جودة عالية، بتخفيضات من 50% إلى 80% عن سعر البيع المحدد على الكتب.

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