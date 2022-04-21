الامارات | عراقي يدخل «غينيس» بـ 7 حبات شوكولاتة

شكرا لقرائتكم خبر عن عراقي يدخل «غينيس» بـ 7 حبات شوكولاتة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح عراقي، يبلغ من العمر 29 عاماً، في موازنة سبع حبات شوكولاتة بعضها فوق بعض، ليحقق رقماً قياسياً عالمياً لأطول برج من حبات «إم آند إمز».

وأمضى إبراهيم صادق، الذي يعيش في مدينة الناصرية في محافظة ذي قار العراقية، أشهراً من التدريب، ليكسر واحداً من أكثر الأرقام العالمية شهرة في الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من كونه يبدو سهلاً، إلا أنه يتطلب الكثير من الدقة والتركيز.

وقال صادق، الذي يحمل رقماً قياسياً آخر لأكثر عدد من البيض المتوازن على ظاهر الكف: «أعتمد على تركيز مزدوج من العقل والجسد، إلا أن الناس يحبون وصف ما أفعله بأنه منافٍ لقواعد الجاذبية». وأضاف: «إنجازاتي في (غينيس) غيّرت حياتي إلى الأفضل».

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