الامارات | يملك 8.9 ملايين دولار ولا يعلم

شكرا لقرائتكم خبر عن يملك 8.9 ملايين دولار ولا يعلم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشترى ويلبر براون تذكرة يانصيب عشية عيد الميلاد دون أن تكون لديه آمال كبيرة على ما يبدو، ما جعله ينسى الأمر على الفور، ليكتشف بعد ثلاثة أشهر أنه أصبح يمتلك 8.9 مليون دولار.

وفقًا لما نقلته مجلة «كومبلكس» عن موقع يانصيب أوريغون، اشترى براون تذكرة أوريغون ميغابوكس «26 مقابل 25 دولارًا» العام الماضي، ما سمح له بإدخال 26 رسمًا متتاليًا لميجابوكس (وهو سحب يانصيب خاص ). وغطت التذكرة في نهاية المطاف السحوبات من 25 ديسمبر 2021 إلى 19 فبراير، إلا أن الرجل كان قد نسي متابعة هذه السحوبات، تاركا البطاقة في محفظته كل تلك الفترة.

وتذكر الرجل فجأة في فبراير تذكرته فقام بمسحها ضوئيًا في محطة الفحص الذاتي لبطاقات اليناصيب، ليتم الترحيب به برسالة تخبره بالتحدث مع خدمة العملاء، وهي رسالة غالبا ما تعني وجود أخبار جيدة. عندما تم فحصها مرة أخرى، ظهرت رسالة نصها الحرفي يعلن أنه «فائز يانصيب كبير». وحتى تلك اللحظة لم يكن لدى براون أدنى فكرة عن مقدار ربحه، وذلك حتى قام أصدقاؤه بمساعدته في تفقد النتائج وكشفوا عن حجم أرباحه.

وبدلاً من اختيار تلقي جميع مكاسبه دفعة واحدة وفقا لنظام اليانصيب الأمريكي، قال براون إنه اختار خيار الأقساط السنوية لمدة 30 عامًا حتى يتمكن من الحصول على ما يزيد قليلاً عن 200 ألف دولار كل عام.

وذكرت المجلة أنه في حادثة مشابهة جرت في كانون الثاني (يناير)، اكتشفت امرأة من ميتشيغان عن طريق الخطأ أنها فازت بجائزة Mega Millions بقيمة 4 ملايين دولار بعد أن تحققت من مجلد البريد الإلكتروني العشوائي. وقالت لورا سبيرز، البالغة من العمر 55 عامًا، «كنت أبحث عن رسالة بريد إلكتروني مفقودة من شخص ما، لذلك قمت بفحص مجلد الرسائل غير المرغوب فيها في حساب البريد الإلكتروني الخاص بي،هذا عندما رأيت بريدًا إلكترونيًا من اليانصيب يقول إنني فزت بجائزة.»

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