الامارات | سيدة سعودية تستدرج نصاب الأرامل والمطلقات..«فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة سعودية تستدرج نصاب الأرامل والمطلقات..«فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت الشرطة السعودية في الرياض من القبض على مواطن سعودي نفذ عمليات نصب واحتيال عدة، عبر نشر إعلانات على منصات التواصل الاجتماعي، تدعي مساعدة المحتاجين لاسيما الأرامل والمطلقات، حتى عرف بنصاب الأرامل.

وأوضح فيديو نشرته وزارة الداخلية على حسابها الرسمي كيف استدرجت إحدى السيدات المتعاونات مع الأمن المشتبه به، الذي كسب أموالا غير مشروعة عبر ابتزاز نساء أرامل أو مطلقات، مستغلا حاجتهن لإنهاء إجراءات معينة لدى بعض المؤسسات أو الجمعيات التي تعنى بتقديم المساعدات أو ما شابه للمحتاجين.

وظهرت في الفيديو امرأة تدلي بمعلوماتها الشخصية وتجهز أوراقا ثبوتية وهي تركب سيارة أمنية، بعد تلقي توجيهات رجال الأمن، من أجل لقاء نصاب الأرامل، ودل الأمن عليه.

وبعد أن طلبت من الرجل إرسال الموقع لتسليم أوراق خاصة بها، أتت اللحظة الحاسمة، إذ ما إن عرف مكانه حتى ألقي القبض عليه، لتتخذ بحقه كافة الإجراءات الأمنية، وإحالته إلى النيابة العامة.

انتشر المقطع على مواقع التواصل بشكل واسع، حيث أشار العديد من المغردين بدور رجال الأمن وتفاعلهم مع شكاوى المواطنين للإطاحة بمرتكبي مثل هذه الجرائم، داعين لهم بالتوفيق والسداد.

وكان المشتبه به نفّذ عمليات نصب واحتيال تمثلت في نشر إعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مدعيا قدرته على مساعدة المحتاجين من خلال تزويدهم بمستندات مزورة لتقديمها لعدد من الجهات، واشتراطه مشاركتهم فيما يحصلون عليه من أموال لاحقا، بحسب «العربية نت».

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