الامارات | مصر..قضم إصبع مديره بسبب «أحاديث مع الزميله»

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر..قضم إصبع مديره بسبب «أحاديث مع الزميله» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل جهات أمنية في مصر التحقيق في واقعة مشاجرة نشبت بين عامل ومديره نتج عنها قطع عقلة إصبع المدير بعد مشاجرة بالأيدي بينهما في منطقة الزمالك، فيما أمرت جهات التحقيق بتفريغ الكاميرات في المكان لمعرفة الملابسات، وحجز المتهم على ذمة التحريات.

وكشفت التحقيقات التي نشرها موقع «القاهرة 24» أنه مشاجرة نشبت مشاجرة بين عامل في أحد المطاعم وبين مديره بسبب طلبه من العامل الكف عن الحديث مع زميلته في المكان، مما تسبب في مشادة كلامية لاعتراض العامل.

وأفادت التحقيقات إن العامل نهر مديره حينما طلب منه عدم الحديث مع زميلته في المكان، والكف عن الوقوف بجانبها والحديث المتكرر معها، إلا أن العامل رفض ذلك واستشاط غضبا من المدير مما جعل الأخير يشتبك معه.

وأضافت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بالأيدي بين العامل ومديره تطورت وقضم على إثرها العامل أصبع مديره مما تسبب في فقده لعقلة أصبع، وبعد ذلك تدخل العاملون في المكان لفض الاشتباك بين الطرفين.

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