كيف تتعامل مع "حماقات" زملاء العمل؟.. إليك هذه السياسات

محمد اسماعيل - القاهرة - 7 سياسات وضعها روبرت أي سوتون، أستاذ الإدارة في جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة ومؤلف كتاب "القواعد اللا حمقاء"، من أجل أن يتبعها الموظف مع الحماقات الصادرة عن بعض زملائه في العمل، مع الاحتفاظ بهدوئه النفسي.

وقدم سوتون هذه السياسات في كتاب يحمل عنوان "دليل تخطي الحماقات"، نسردها لكم حسبما أفادت مجلة "تايم" الأمريكية.

1- النظر إلى الجانب المضيء

تحدث سوتون إلى محامية كانت تعمل في مكتب محاماة لعامين، وكانت تعاني كثيرًا من سوء معاملة زملائها والإدارة، لكنها قررت أن تستمر في عملها وتحاول التصدي لتلك الأزمات.

يقول سوتون إن المحامية استطاعت التعامل معهم بعد اتباعها حيلة سلوكية معرفية، وهي أن تتخطى المشكلة ثم تفكر بها في وقت لاحق.

وأضاف "إذا استطاع الفرد إيجاد ما يضحكه في الموقف الذي يعكر صفوه، سيكون لذلك تأثيرًا كبيرًا على حالته الصحية والعقلية".

2- تجنب الاحتكاك البدني بالأفراد الأسوأ في مكان العمل

ينصح سوتون بتجنب الأشخاص الأسوأ دائمًا، ما يعنى تغيير أماكن الجلوس بعيدًا عن كل من يسبب لك الإزعاج، أو حتى تغيير جدول العمل وتجنب مقابلته.

3- "خذ موقف"

يقول سوتون إنه من المفترض اتخاذ موقف مع كل شخص، لأن التهاون الكثير يتسبب في تدنى الروح المعنوية.

4- جمع الدلائل

توثيق التعاملات مع الآخرين هو شيء في غاية الأهمية، كالإمساك بدلائل لإثبات إدانة الآخرين كالفيديوهات أو التسجيلات الصوتية ما يساعد على تعزيز موقفك.

5- التحدث في الأمر

من بين الطرق الفعالة، أن يتحدث الإنسان في وجه الآخر عن عيب ما، إذ أنه قد يكون فعل هذا الشيء بشكل تلقائي ودون قصد، لذا فالتحدث عن المشكلة قد ينبه الشخص الآخر ويصلح من الأمور.

6- التعاون

الاتحاد غالبا ما ينجح، فإذا كان هناك زميل أو رئيس في العمل يُجمع الموظفين على أنه لا يصلح في هذا العمل، فمن الممكن تشكيل تحالف بين الزملاء وكتابة مذكرة للشخص الأعلى منصبًا والتخلص من هذا الشخص فورًا.

7- دافع عن نفسك

يشير سوتون إلى أن الأمر يتطلب في بعض الأحيان الدفاع عن النفس، ولكنه ينصح أيضًا بالنظر جيدًا في المشكلة قبل اتخاذ هذه الخطوة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بزميل مقرب وتخشى خسارته.

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