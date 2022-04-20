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رائحة قدمك كريهة؟.. هكذا تتخلص منها بوصفة طبيعية

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محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني كثيرين من الجلد الميت ورائحة القدم الكريهة، نتيجة ارتداء الحذاء لفترات طويلة وعدم الاهتمام بنظافتها وبالتالي تسبب في تواجد البكتيريا بين الأصابع والأظافر.

يمكنك الاعتماد على الوصفات الطبيعية كالثوم وزيت الزيتون، للتخلص من البكتيريا المسببة للروائح الكريهة، إذ يعتبر الثوم من المضادات الحيوية التي تساعد بشكل كبير على قتل البكتيريا، وزيت الزيتون للتخلص من تشققات الجلد والحصول على قدم ناعمة.

وفيما يلي، وصفة الثوم وزيت الزيتون الطبيعية للتخلص من رائحة القدم الكريهة، بحسب ما جاء في مجلة Stylish الأمريكي، في السطور التالية:

1-يفرم الثوم لقطع صغيرة ثم يوضع عليها القليل من زيت الزيتون ويقلب الخليط جيدًا.

2-ضع الخليط على القدم لمدة 15 دقيقة.

3- ضع قدمك في وعاء ملئ بالماء الساخن مع وضع القليل من الشامبو للتخلص من الرائحة.

4-ينصح باستخدام تلك الوصفة لمدة ثلاث أسابيع للتخلص من تلك البكتيريا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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