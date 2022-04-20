بـ8 تمارين بسيطة.. تغلب على آلام الظهر وتجنب ترهلات الجلد

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الكثيرون من آلام في عضلات الظهر العريضة "latissimus dorsi"، إلى الجانبين وخلف الذراعين، وصولًا إلى الوركين.



وعضلات الظهر هي المسؤولة عن تمدد الجسم والمساعدة على ثني العضلات، وهو أمر ضروري لأي نوع من أنواع حركة الجزء العلوي من الجسم. لذا نقدم مجموعة من التمارين التي تساعد في تحسين أداء هذه العضلات وتجنبك ترهلات الجلد، ويمكن تنفيذها في المنزل بسهولة، وفقًا لموقع "Boldsky"، لكن حال تعرضت لألم زاد عن 3 أيام أو حدثت تورمات في الضهر، أوقف التمارين وراجع الطبيب:

1- تمرين شد الحبل

يساعدك هذا التمرين على تقوية عضلات الضهر دون الشعور بالتعب، كما يساعدك على تقوية الكتفين.

2- تمرين "العُقلة"

بالرغم من صعوبة هذا التمرين بعض الشيء، إلا أنه من أكثرها فعالية لعضلات الظهر العريضة، كما يساعد على تقوية الجزء العلوي من الجسم.

3- الجلوس مع شد الحبل

يعتمد هذا التمرين الذي يشبه التجديف، على شد الحبل المعلق في باطن القدم أثناء الجلوس على الأرض.

4- حمل الأثقال

يعتمد هذا التمرين على حمل الأثقال مع إسناد الركبة على كرسي أو منضدة.

5- سوبر مان

اسلتقِ على الأرض وأفرد يدك مثل "سوبر مان" فقط ولا أكثر من ذلك لتقوية عضلات جسدك.

6- القرفصاء

يشبه هذا التمرين الجلوس على كرسي ثم القيام من عليه أكثر من مرة، مع فرد يدك لأعلى.

-7 مد الذراعين لأعلى

تمرين بسيط يعتمد على مد الذراعين إلى أعلى.

8- القط والبقرة

يعتمد هذا التمرين على وضعية القطة والبقرة كما هو موضح في الصورة، ويساعد في تمديد عضلات الجسم.

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