كورونا اليوم: مصر مستعدة لأسوأ سيناريو.. واستخدام أول لقاح لـ أوميكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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بشرى من الصحة بشأن مناعة المجتمع

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة حقّقت مناعة مجتمعية "مرتفعة جدًا" ضد فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن هذه المناعة المجتمعية لا تستمر مدى الحياة، وقد تستمر لثمانية أشهر، وهو جعل وزارة الصحة تناشد كل من هم دون 65 سنة، ومضت مدة ستة أشهر على تلقيحهم بأن يحصلوا على جرعة تنشيطية، وثلاثة أشهر لمن هم أكبر من 65 سنة.

مفاجأة بشأن حدوث موجة جديدة لكورونا بعد العيد

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة لا تتوقع موجة جديدة لتفشي فيروس كورونا بعد عيد الفطر المبارك، لكنها تضع في حساباتها أسوأ سيناريو يمكن حدوثه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن الوزارة تستعد من حيث توفر الأدوية ومستشفيات العزل والطواقم الطبية.

ألمانيا: استخدام لقاح خاص لمتحور أوميكرون

يبدأ استخدام لقاح لفيروس كورونا تم تكييفه ليلائم المتحور أوميكرون اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل على مستوى ألمانيا، حسبما أفاد وزير الصحة كارل لاوترباخ.

وقال لاوترباخ لصحيفة بيلد آم زونتاج: "نتوصل إلى لقاح يقي من متحور أوميكرون - نتوقع ذلك في سبتمبر"، وفقا لوكالة الانباء الالمانية.

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