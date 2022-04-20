الامارات | أستاذة تستدعي الشرطة على طالبتبن لسبب غريب

شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذة تستدعي الشرطة على طالبتبن لسبب غريب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وسائل إعلام أمريكية أن أستاذًا بجامعة ولاية جورجيا اتصل بشرطة الحرم الجامعي لإخراج اثنين من الطلاب الذين تأخروا عن الفصل الدراسي عدة دقائق.

ووفقًا لموقع ( NBC News )، اتصلت الأستاذة كاريسا جراي بالشرطة بعد أن طلبت من الطلاب المتأخرين مغادرة فصلها، ورفضا ذلك لأنهم «دفعوا المال ليكونوا هنا»

وقالت إحدى الطالبات في فيديو نشرته على صفحتها في موقع تيك توك، «إن مثل هذه الأشياء لا يمكن أن تستمر في الحدوث للشباب الأسود في أمريكا..التوقف عن تسليح الشرطة ضد السود [...] استدعاء الشرطة لطالبين لتأخرا دقيقتين عن الفصل هو أمر غير معقول وخطير للغاية».

وفقًا لمدونة قواعد السلوك بجامعة ولاية جورجيا، يجوز للموظفين الاتصال بشرطة الحرم الجامعي إذا كان الطالب»يشكل تهديدًا مباشرًا على سلامته أو سلامة الآخرين«.

وفقًا لتقرير( NBC )، فإن السياسة المعنية تتعلق بالسلوك«المتطرف»، و«المعرّض للخطر»، مما يجعل الاتصال بالشرطة أمر غير مناسب في هذه الحالة.

وقالت الجامعة إنها تحقق في الأمر:«وصلت شرطة الحرم الجامعي بعد استدعائها من قبل عضو هيئة التدريس وقامت على الفور بتهدئة الموقف بين الطلاب وعضو هيئة التدريس. من الواضح أنه لم يتم ارتكاب أي جريمة ولذلك لم تكن هناك اعتقالات».

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