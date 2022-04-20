صندل الصيادين نجم موضة الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة “Elle” أن صندل الصيادين “Fisherman Sandals” يمثل نجم موضة الأحذية النسائية في صيف 2022 ليمنح المرأة إحساسا بالراحة ويضفي على المظهر طابعا جريئا متفردا.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن صندل الصيادين يمتاز بتصميم شبكي من خلال الفتحات الجانبية مع إبزيم عند الكاحل، مما يوفر للقدم تهوية جيدة في ظل حرارة الطقس.

ويمتاز صندل الصيادين أيضا بنعل مسطح، مما يوفر للمرأة إحساسا بالراحة أثناء المشي.

وأشارت “Elle” إلى أن صندل الصيادين يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق الصندل مع سروال ذي قصة واسعة مثل سروال الباجي، في حين يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيقه مع بذلة ذات طابع جاد.

بالإضافة إلى ذلك، يتناغم صندل الصيادين مع الفساتين الفضفاضة ذات القصة الانسيابية، التي تشهد رواجا كبيرا هذا الموسم.