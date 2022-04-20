أوغندا.. طبيعة خلابة وحياة برية ثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تعد أوغندا بلدًا فريدًا من نوعه يجمع بين العديد من العناصر المختلفة، التي تميزه عن غيره من البلدان. وتقع لؤلؤة إفريقيا في شرق القارة السمراء، وهي موطن للحياة البرية مثل الشمبانزي والنمور والحمر الوحشية بالإضافة إلى أكثر من 1000 نوع من الطيور النادرة. ومع ذلك، فإن الحياة البرية الثرية ليست هي الجانب الرائع الوحيد في أوغندا، كونها موطنا للمناظر الطبيعية الخلابة مثل نهر النيل وجبال روينزوري، التي تحبس الأنفاس.

هناك العديد من المعالم والأنشطة والمواقع، التي يمكن زيارتها في أوغندا. لذلك، فإن التخطيط لرحلة إلى أوغندا سيمنحك فرصة لتجربة الطعام والثقافة والأنشطة الفريدة والمناخ الاستوائي. وفيما يلي قائمة بأفضل الأنشطة المثيرة، التي يمكنك القيام بها في رحلتك في أوغندا:

1- منتزه شلالات مورشيسون الوطني

يقع منتزه شلالات مورشيسون الوطني على شاطئ بحيرة ألبرت، في شمال غرب أوغندا، وهو أحد أقدم المناطق المحمية في أوغندا، ويمتد ابتداءً من شواطئ بحيرة ألبرت، حول نهر فيكتوريا، وحتى شلالات كاروما. ويشتهر المنتزه في الغالب بوجود أقوى شلال في العالم بما يعادل 200 حوض استحمام مليء بالمياه الخارجة من خلال ممر ضيق يبلغ عرضه أقل من سبع خطوات، وينتج عن ذلك ارتعاش الأرض حول الشلال. ومع ذلك، فهو أيضًا موطن للعديد من الحيوانات البرية مثل الفيلة وأفراس النهر والشمبانزي وغيرها الكثير. لذلك، ستمنحك زيارة هذه الحديقة فرصة لتجربة الحياة البرية الفريدة بالإضافة إلى المشاهد الطبيعية.

2- غابة بويندي المنيعة

غابة بويندي المنيعة هي غابة كبيرة تقع في جنوب غرب أوغندا. تشتهر في الغالب بتنوعها البيولوجي الاستثنائي؛ حيث تحتوي على أكثر من 160 نوعًا من الأشجار وأكثر من 100 نوع من السرخس. بالإضافة إلى ذلك، فهي واحدة من مناطق الجذب السياحي الرئيسية بسبب المخلوقات البرية الرائعة، التي يمكنك الالتقاء بها. إن تتبع الغوريلا الجبلية وغيرها من القردة النادرة والمهددة بالانقراض هو ما يجعل الغابة الوجهة الرائدة في العالم لتتبع الغوريلا الجبلية. وإضافة إلى الغوريلا، هناك 350 طائرًا، و 120 نوعًا من الثدييات، و 310 نوعًا من الفراشات، و 200 شجرة، و 51 نوعًا من الزواحف. لذلك، إذا كنت تبحث عن تجربة فريدة من نوعها مع الحياة البرية فإن غابة بويندي المنيعة هي أعظم وجهة يجب أن تكون على رأس قائمتك.

3- بحيرة فيكتوريا

بحيرة فيكتوريا هي إحدى البحيرات الأفريقية الكبرى. أكثر جوانب البحيرة تميزًا هي الرحلات البحرية ورحلات الصيد نظرًا لأن البحيرة هي موطن لأكثر من 200 نوعًا من الأسماك. كما أن هناك العديد من الأنهار، التي تصب في البحيرة، ويعتبر نهر كاجيرا الأهم بينها. علاوة على ذلك، فإن المنفذ الوحيد للبحيرة في فيكتوريا النيل، وهو بداية نهر النيل. وهناك العديد من الأنشطة، التي يمكن للسائحين القيام بها في بحيرة فيكتوريا مثل زيارة مركز أوغندا لتعليم الحياة البرية وركوب الخيل على طول نهر النيل وزيارة محمية جزيرة نغامبا للشمبانزي. وزيارة هذه البحيرة هي الطريقة الأمثل لمعرفة مدى روعة هذه الوجهة؛ حيث ستتمكن من رؤية الطبيعة الأوغندية في أبهى حلة.

4- منتزه جبال روينزوري الوطني

تم إنشاء منتزه جبال روينزوري الوطني المعروف باسم Montes Lunae أو "جبال القمر" كواحد من وجهات تسلق الجبال الرئيسية في إفريقيا. يحتوي المنتزه على ثالث أعلى قمة جبلية في إفريقيا والعديد من الشلالات والأنهار الجليدية والبحيرات. وعند زيارة جبال روينزوري، ستتاح لك الفرصة لتسلق قمم الجليد، والمشي على الأنهار الجليدية الاستوائية، التي تعد الأعلى والأروع من نوعها، ومشاهدة أنواع فريدة من النباتات، وممارسة هواية مراقبة الطيور. ويتكون المنتزه من ستة جبال مختلفة وهي ستانلي وسبيك وبيكر وإمين وجيسي وسافيوا. لذلك، فإن زيارة هذا المنتزه الرائع ستفتح بوابة ضخمة لاكتشاف جوانب الطبيعة المختلفة في أوغندا.

5- مدينة جينجا

جينجا المعروفة باسم "مدينة المغامرات" لا يمكن وصفها حقًا بالكلمات فقط. إنها تحفة رائعة في قلبها منبع لأطول نهر في العالم. وكونها وجهة سياحية لا تصدق ليس الميزة الوحيدة، التي تتمتع بها، نظرًا لأنها تمثل أيضًا نبض الاقتصاد الأوغندي وتمتلك بعض السدود الضخمة في إفريقيا والعديد من المجمعات الصناعية، التي تصل إلى 100 صناعة تقريبًا. كن مستعدًا لالتقاط أنفاسك عند مشاركتك في الأنشطة والمغامرات مثل التجديف على نهر النيل والقفز بالحبال والرحلات البحرية عند غروب الشمس. كما أن تجربة التسوق في جينجا على مستوى آخر؛ حيث تحتضن المدينة البازارات ومراكز التسوق والأسواق المحلية، التي ستتمكن من العثور فيها على قطع فريدة موروثة حصريًا في أوغندا.