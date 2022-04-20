الامارات | «حكايات الورق».. رحلة مع 100 عمل فني

شكرا لقرائتكم خبر عن «حكايات الورق».. رحلة مع 100 عمل فني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتح معرض «حكايات الورق وأسراره»، في متحف اللوفر أبوظبي، أبوابه للجمهور من اليوم وحتى 24 يوليو المقبل.

يضم المعرض نحو 100 عمل فني من 16 متحفاً ومؤسسة ثقافية ومجموعة خاصة، إذ تشمل المعروضات أعمالاً فنية من الكتب والمخطوطات والرسومات ونموذجاً لمنزل. ويدعو المعرض زواره إلى الانطلاق في رحلة عبر الزمن لاستكشاف استخدامات الورق عبر الثقافات.

وقال مدير المتحف، مانويل راباتيه: «بالتزامن مع التحول الرقمي وغياب الجانب المادي عن خبراتنا الحسية في لمس الأشياء، من الطبيعي لـ(اللوفر أبوظبي)، بصفته متحفاً عالمياً، أن يحتفي بالورق كمادة شائعة، لكن ذات أهمية بالغة، حيث يُستخدم الورق في الكتب والمخطوطات والرسومات والأعمال والتركيبات الفنية».

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