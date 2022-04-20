توقعات الأبراج اليوم 20-4: تحديات لهؤلاء.. وضائقة مالية لآخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope.
- برج الحمل
عاطفياً برج الحمل: تصلك رسالة تسعد قلبك من شخص عزيز عليك.
مهنياً: تواجه بعض المشاكل والتحديات في عملك من بعض الأشخاص المحيطين بك.
مالياً: تبدأ في تنفيذ مشروع جديد بمساعدة والديك.
-برج الثور
عاطفياً برج الثور: تشعر ببعض الإحباط بسبب مشاجرة مع شريك حياتك.
مهنياً: من الممكن أن يقترض منك أحد زملائك مزيدًا من الأموال.
مالياً: تمر بحالة من الضيق والتوتر بسب ضغوطات مالية.
برج الجوزاء
عاطفياً برج الجوزاء: ستقابل شخصا تقع في حبه، لكن عليك التفكير بحكمة في علاقتكما قبل اصدار القرارات.
مهنياً: تحصل على مكافأة مالية كبيرة، وترقية في العمل.
مالياً: تواجه تقلبات هذه الفترة كثيرة في أوضاعك المالية، لذلك عليك التفكير جيداً ولا تتسرع في اتخاذ قراراتك
- برج السرطان
عاطفياً برج السرطان:
مهنياً: على الصعيد المهني، تشعر بالإرهاق الشديد لذلك عليك أخذ قسطا من الراحة لتستعيد طاقتك مرة أخرى.
مالياً: تشعر بالرغبة في التسوق نتيجة لحصولك على مكافآت مالية كبيرة من عملك
- برج الأسد
عاطفياً برج الأسد: هذه الفترة ستقرر الارتباط بشريك حياتك، لا تتردد في قرارك لأنك ستعيش حياة سعيدة.
مهنياً: الحظ ليس حليفك على الصعيد المهني، عليك الحذر من أصدقاء السوء ولا تلتفت لأرائهم لأنهم يريدون إحباطك وخسارة عملك.
مالياً: لا داعي للقلق ستتحسن الأحوال قريباً وستشعر بالسعادة والراحة
-برج العذراء
عاطفياً برج العذراء: الحظ حليفك من الناحية العاطفية، وتشعر هذه الفترة بالاستقرار العاطفي مع شريك حياتك
مهنياً: تشعر بالتوتر في عملك نتيجة لحدوث بعض الخلافات بينك وبين زملائك في العمل
مالياً: أنت في أفضل حالاتك المالية، لديك فرصة للسفر لاكتشاف أماكن جديدة.
- برج الميزان
عاطفياً برج الميزان: تشعر بالرغبة في قضاء وقتا ممتعا مع شريك حياتك.
مهنياً: سوف تؤتي ثمار جهودك في العمل التي طالما انتظرتها.
مالياً: عليك التعامل بهدوء مع أمورك المالية، سوف تحصل على أرباح مالية قريباً.
العقرب
عاطفيا: دعك من بعض الحماقات التي تحدث حولك، يحولون إيقاعك بمشاكل مع الشريك
مهنيا: ركز فيما تعمل ولا تشتت انتباهك
ماديا: تحاوطك المسئوليات التي تتطلب الكثير من المال.
القوس
عاطفيا: تمتلك طاقة حب كبيرة اليوم عزيزي القوس.
مهنيا: انت بحاجة لقسط من الراحة والابتعاد عن ضغوط العمل
ماديا: ادرس القرار جيدا قبل اتخاذ قرار حاسم يخص حياتك المادية
الجدي
عاطفيا: شريك حياتك ينتظر منك مفاجآتك السعيدة
مهنيا: بمجر أن تستيقظ اخرج إلى الهواء الطلق ومارس رياضة المشي أو الركض
ماديا: انفق لأجل سعادتك ولا تبخل على نفسك
الدلو
عاطفيا: نصيحتك قد تكون منقذه لصديق يحتاجها، فلا تبخل وانتق كلماتك
مهنيا: ما تطمح إليه ليس صعبا ولكن عليك التحلي بالإرادة القوية
ماديا: تتحسن أمور المادية يوما بعد يوم، كن حذرا فيما سيأتي بعد
الحوت
عاطفيا: عشاء رومانسي وورود قد تكون الحل لمشكلتك اليوم مع الشريك.
مهنيا: لديك خطط مؤجلة، حان الوقت لإنجازها كما يمكنك الاستعانة بزملائك.
ماديا: ادرس قراراتك جيدا، واحذر تراكم الديون.