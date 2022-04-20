توقعات الأبراج اليوم 20-4: تحديات لهؤلاء.. وضائقة مالية لآخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope.

- برج الحمل

عاطفياً برج الحمل: تصلك رسالة تسعد قلبك من شخص عزيز عليك.

مهنياً: تواجه بعض المشاكل والتحديات في عملك من بعض الأشخاص المحيطين بك.

مالياً: تبدأ في تنفيذ مشروع جديد بمساعدة والديك.

-برج الثور

عاطفياً برج الثور: تشعر ببعض الإحباط بسبب مشاجرة مع شريك حياتك.

مهنياً: من الممكن أن يقترض منك أحد زملائك مزيدًا من الأموال.

مالياً: تمر بحالة من الضيق والتوتر بسب ضغوطات مالية.

برج الجوزاء

عاطفياً برج الجوزاء: ستقابل شخصا تقع في حبه، لكن عليك التفكير بحكمة في علاقتكما قبل اصدار القرارات.

مهنياً: تحصل على مكافأة مالية كبيرة، وترقية في العمل.

مالياً: تواجه تقلبات هذه الفترة كثيرة في أوضاعك المالية، لذلك عليك التفكير جيداً ولا تتسرع في اتخاذ قراراتك

- برج السرطان

عاطفياً برج السرطان:

مهنياً: على الصعيد المهني، تشعر بالإرهاق الشديد لذلك عليك أخذ قسطا من الراحة لتستعيد طاقتك مرة أخرى.

مالياً: تشعر بالرغبة في التسوق نتيجة لحصولك على مكافآت مالية كبيرة من عملك

- برج الأسد

عاطفياً برج الأسد: هذه الفترة ستقرر الارتباط بشريك حياتك، لا تتردد في قرارك لأنك ستعيش حياة سعيدة.

مهنياً: الحظ ليس حليفك على الصعيد المهني، عليك الحذر من أصدقاء السوء ولا تلتفت لأرائهم لأنهم يريدون إحباطك وخسارة عملك.

مالياً: لا داعي للقلق ستتحسن الأحوال قريباً وستشعر بالسعادة والراحة

-برج العذراء

عاطفياً برج العذراء: الحظ حليفك من الناحية العاطفية، وتشعر هذه الفترة بالاستقرار العاطفي مع شريك حياتك

مهنياً: تشعر بالتوتر في عملك نتيجة لحدوث بعض الخلافات بينك وبين زملائك في العمل

مالياً: أنت في أفضل حالاتك المالية، لديك فرصة للسفر لاكتشاف أماكن جديدة.

- برج الميزان

عاطفياً برج الميزان: تشعر بالرغبة في قضاء وقتا ممتعا مع شريك حياتك.

مهنياً: سوف تؤتي ثمار جهودك في العمل التي طالما انتظرتها.

مالياً: عليك التعامل بهدوء مع أمورك المالية، سوف تحصل على أرباح مالية قريباً.

العقرب

عاطفيا: دعك من بعض الحماقات التي تحدث حولك، يحولون إيقاعك بمشاكل مع الشريك

مهنيا: ركز فيما تعمل ولا تشتت انتباهك

ماديا: تحاوطك المسئوليات التي تتطلب الكثير من المال.

القوس

عاطفيا: تمتلك طاقة حب كبيرة اليوم عزيزي القوس.

مهنيا: انت بحاجة لقسط من الراحة والابتعاد عن ضغوط العمل

ماديا: ادرس القرار جيدا قبل اتخاذ قرار حاسم يخص حياتك المادية

الجدي

عاطفيا: شريك حياتك ينتظر منك مفاجآتك السعيدة

مهنيا: بمجر أن تستيقظ اخرج إلى الهواء الطلق ومارس رياضة المشي أو الركض

ماديا: انفق لأجل سعادتك ولا تبخل على نفسك

الدلو

عاطفيا: نصيحتك قد تكون منقذه لصديق يحتاجها، فلا تبخل وانتق كلماتك

مهنيا: ما تطمح إليه ليس صعبا ولكن عليك التحلي بالإرادة القوية

ماديا: تتحسن أمور المادية يوما بعد يوم، كن حذرا فيما سيأتي بعد

الحوت

عاطفيا: عشاء رومانسي وورود قد تكون الحل لمشكلتك اليوم مع الشريك.

مهنيا: لديك خطط مؤجلة، حان الوقت لإنجازها كما يمكنك الاستعانة بزملائك.

ماديا: ادرس قراراتك جيدا، واحذر تراكم الديون.