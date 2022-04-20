بعد التحذير من الإصابة.. هل نزلة البرد توفر مناعة ضد كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن النصف الأول من فصل الربيع يشهد بعض التقلبات الجوية.

وحذرت منار غانم من نزلات البرد التي قد تصيب البعض بسبب التغير المفاجئ في درجات الحرارة، ونصحت بضرورة الاحتفاظ بالملابس الشتوية الخفيفة في فترات الليل.

وفيروس نزلات البرد الشائع، يمكن أن يوفر مستوى من الحماية ضد فيروس كورونا، حيث أكد علماء في مركز أبحاث الفيروسات التابع لجامعة جلاسكو، أن الفيروس الأنفي الذي يسبب نزلات البرد يتسبب في استجابة مناعية فطرية يبدو أنها تمنع تكاثر الفيروس في الجهاز التنفسي، وفقًا لما ذكره موقع sciencetimes.

وأوضح الباحثون في دراسة نُشرت في مجلة الأمراض المعدية بعنوان "عدوى فيروس الأنف البشري تمنع تكاثر SARS-CoV-2 داخل النسيج الطلائي التنفسي، أن الخلايا الموجودة في الأنف والحلق والرئتين ملاذًا للفيروسات، فعندما يدخل الفيروس، يمكنه إما السيطرة على الخلايا الأخرى أو السماح للفيروسات الأخرى بمشاركة المسكن.

وتعد الإنفلونزا مثالًا رائعًا على اكتناز الفيروس في الملاذات التي لا تسمح للفيروسات الأخرى بإصابة نفس المضيف، بينما تميل الفيروسات الغدية إلى مشاركة المسكن مع الفيروسات الأخرى.

وأظهرت الدراسة أن فيروس الأنف البشري يمنع تكاثر الفيروس المسبب لكورونا في خلايا الجهاز التنفسي، وتوقع البروفيسور لورانس يونغ- أستاذ علم الأورام الجزيئي في كلية طب وارويك أن يكون التأثير المثبط الذي لاحظه العلماء ناتجًا عن إثارة فيروس الأنف استجابة مناعية فطرية في خلايا الشعب الهوائية البشرية.

وأوضحت الدراسة أن التأثير المثبط كان في الغالب بسبب تحفيز فيروس الأنف على تنشيط قوي للاستجابة المناعية الفطرية بوساطة الإنترفيرون للجسم حيث قللت استجابة الإنترفيرون بشكل كبير من عدوىكورونا.

استخدم الباحثون نماذج رياضية لمعرفة ما إذا كانت عدوى الأنفلونزا يمكن أن تتفوق على عدوى كورونا في مجتمع محاكى، كما هو مفترض ووجدوا أن عدوى كورونا الجديدة تتناقص مع زيادة عدد فيروسات الأنف، مما يشير إلى أن فيروس البرد الشائع لديه القدرة على وقف انتشار كورونا بين السكان.

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