الامارات | أين تذهب في دبي خلال رمضان.. وجهات مدهشة لا تفوّتوا زيارتها

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب في دبي خلال رمضان.. وجهات مدهشة لا تفوّتوا زيارتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتميز شهر رمضان المبارك بالعطاء والخير والبركة والتآلف والتكاتف والتواصل، إذ تجتمع فيه العائلات والأصدقاء والأحبة على مائدة واحدة، فيما تزخر دبي بوجهاتها المتنوّعة التي تكتسي حُلة رمضانية وتنظم خلال الشهر الفضيل العديد من الفعاليات والأنشطة المستوحاة من أجواء الشهر الفضيل، وتعكس كذلك العادات والتقاليد الأصيلة لشعب الإمارات.

ويمكن لزوّار دبي خلال رمضان أن يعيشوا تجربة مميزة تختلف عن سائر الأشهر الأخرى، إذ تتزيّن المدينة بالإضاءات والديكورات التي تعكس الأجواء الرمضانية، فضلاً عن الاستمتاع بالعديد من التجارب، سواء في مناطق الجذب السياحي، أو مراكز التسوّق، أو المطاعم والخيام الرمضانية وموائد الإفطار والسحور، التي تعكس كرم الضيافة وتنوّع المأكولات العالمية التي تناسب مختلف الأذواق، لاسيما أن دبي تحتضن على أرضها أكثر من 200 جنسية، إضافة إلى المبادرات الإنسانية التي يتم إطلاقها في هذا الشهر الكريم.

ولقضاء أوقات مميزة خلال رمضان، تقدم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي قائمة بمجموعة من الوجهات والأنشطة المميزة التي يحلو فيها اللقاء مع الأهل والأصدقاء.

رؤية شاملة

افتتح متحف المستقبل الذي يمتاز بتصميمه المعماري المذهل، أبوابه، أخيراً، أمام الجميع ليبدأ فصلاً جديداً من الاستكشاف والمعرفة والابتكار. ويتمحور تركيز المتحف حول موضوعات مختلفة تشمل البيئة والهندسة الحيوية والفضاء الخارجي والنقل، إلى جانب المعارض التي توفر رؤية شاملة عن المستقبل. ويشكل متحف المستقبل صرحاً ثقافياً فريداً ومركزاً للابتكارات المستقبلية، ووجهةً لا تفوّت زيارتها.

فيما يعتبر سوق المرفأ في «جزر ديرة»، أحدث سوق على الواجهة البحرية والتابع لـ«نخيل»، ويحتضن 400 متجر، ويوفر السوق المتميز جميع احتياجات المستهلكين من السجاد والتوابل وحتى الملابس والأجهزة الإلكترونية في متاجر وأكشاك تديرها شركات محلية وعالمية.

ويمثل «سكاي فيوز دبي» في «العنوان سكاي فيو» أحدث الوجهات الترفيهية في دبي، التي ترتقي بتجربة مشاهدة معالم المدينة إلى مستويات جديدة. ويمكن لعشاق المغامرة والتشويق خوض تجربتي المزلقة الزجاجية وممشى الحافة في الطابقين 52 و53 بين برجَي فندق العنوان سكاي فيو، فضلاً عن فرصة اختبار شجاعتهم وتجربة مزلقة سكاي سلايد، التي تنتقل بهم من طابق إلى آخر بسرعة فائقة وعلى ارتفاع يتخطى 219.2 متراً فوق سطح الأرض.

ويعد ديب دايف دبي أعمق حوض سباحة في العالم، إذ يوفر تجارب الغوص الحر، وغوص سكوبا، ودورات تدريبية لجميع المستويات تحت إشراف فريق من المحترفين يضم نخبة خبراء عالميين في الغوص. وتدعو الوجهة الغواصين على اختلاف مستوياتهم إلى استكشاف المدينة الغارقة تحت المياه، التي تشمل شوارع مهجورة وشقة وموقف سيارات وأجهزة ألعاب فيديو كلاسيكية والكثير من المفاجآت.

وتوفر منصة المشاهدة «ذا ڤيو آت ذا بالم»، التي ترتفع 52 طابقاً إطلالات بانورامية خلابة على نخلة جميرا ومعالم دبي والخليج العربي مع ارتفاعها الشاهق البالغ 240 متراً. ويمكن للزوّار الوصول بشكل مباشر إلى المنصّة من نخيل مول.

وأعلنت القرية العالمية تمديد موسمها الحالي حتى السابع من مايو المقبل لتعطي الزوّار فرصة استكشاف 26 جناحاً و3500 منصّة من مختلف الدول مثل: الهند، ومصر، والصين، وإسبانيا. ويمكن للضيوف شراء المشغولات اليدوية التقليدية والاستمتاع بمجموعة يومية من العروض الترفيهية الحية، وتذوق أشهى الأطباق من أكثر من 200 وجهة طعام، أو خوض تجربة مسلية في الألعاب الرائعة ضمن المدن الترفيهية الضخمة.

فيما يضمن «سكي دبي»، المنحدر الثلجي المغلق الأول من نوعه في المنطقة، أعلى مستويات التسلية للجميع، إذ يستطيع الزوّار صقل مهاراتهم في التزلج على الجليد من خلال خمسة مسارات متفاوتة الصعوبة، فضلاً عن الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة الرائعة، مثل التزلج على الجليد والتزحلق، وتوفر الوجهة تجارب المسار الانزلاقي وفرصة للقاء البطاريق.

بين الجبال والبحيرات

تقع منطقة حتا في جبال الحجر على بعد 90 دقيقة فقط بالسيارة عن وسط مدينة دبي، وتوفر ملاذاً مثالياً للراغبين في الابتعاد عن صخب المدينة. وتتميز حتا بمناظرها الفريدة التي تجعل منها خياراً مفضلاً لقضاء العطلات القصيرة ومقصداً لعشاق التصوير والمغامرات. ويمكن للزوّار استكشاف مسارات الدرّاجات الهوائية أو التنزه سيراً على الأقدام أو تجربة المسار الانزلاقي الحماسي، أو حتى التواصل مع الطبيعة وركوب قوارب الكاياك في بحيرة سد حتا.

ويمكن أيضاً زيارة بحيرات القدرة وقضاء أجمل النزهات وسط أجواء طبيعية مميزة. وتقع هذه الواحة الصحراوية الشهيرة على بُعد 30 دقيقة فقط بالسيارة عن دبي، وتشكل موطناً للثعالب الصحراوية وحيوانات المها، وتحتضن أكثر من 170 نوعاً من الطيور، بما فيها طيور البجع والإوز والبط وعقاب البادية والحبارى الآسيوية.

لعشاق الرياضة

أما عشاق الرياضة، فيمكنهم زيارة عالم دبي للرياضة في مركز دبي التجاري العالمي، واختبار مجموعة متنوّعة من الأنشطة الرياضية المناسبة لكل الأعمار، ضمن ملاعب مغلقة ومكيّفة، بما فيها كرة القدم، وكرة السلة، والكريكت، والريشة الطائرة، وغيرها.

وإن كنتم ترغبون في قضاء أمسية مليئة بالمرح والترفيه والأنشطة الرياضية، فعليكم بزيارة وجهة توب غولف في نادي الإمارات للغولف الشهير، وخوض أروع تجارب الغولف أثناء الاستمتاع بإطلالات خلابة على معالم مدينة دبي، وتتيح الوجهة للضيوف على اختلاف أعمارهم ومهاراتهم حجز مقصورات خاصة مكيفة، كما توفر لهم كرات غولف بتقنية عالية، تمكّنهم من تعزيز مهاراتهم أثناء الاستمتاع بأشهى الوجبات الخفيفة.

فيما يركز برنامج اللياقة المكثف «باونس فيت» على تمارين القفز الحر التي تحمي مفاصل الجسم من الضغط الزائد، التي تمتد لـ60 دقيقة، ما يضمن تقوية جميع عضلات الجسم وزيادة معدل ضربات القلب وسط أجواء مليئة بالحماس والمرح.

ويحظى مركز اللياقة البدنية «باريز» بشعبية متنامية في دبي، ويركّز على التمارين المتواترة عالية الكثافة التي تجمع بين تمارين اللياقة وخفض الوزن. وتُنظم جلسات التدريب الجماعية بإشراف مدربين مختصين، وتساعد على حرق حتى 1000 سعرة حرارية خلال 60 دقيقة فقط.

وكذلك يمكنكم زيارة نادي إف 45 تريننج، الذي يُعدّ مجتمعاً عالمياً للياقة البدنية يختص بجلسات التدريب الجماعية المبتكرة وعالية الكثافة لتحقيق النتائج المرجوة ضمن أجواء حيوية ومرحة. وتبلغ مدة التمارين 45 دقيقة، وتشمل مزيجاً من التمارين المتواترة عالية الكثافة والتدريبات التي تستهدف العضلات المختلفة، لتضمن تعزيز طاقة وحيوية الجسم.

فعاليات متنوّعة

انضموا إلى سلسلة سباقات «سوبر سبورتس نايت رن» في 26 الجاري، للتعرف إلى المشاهد الليلية المذهلة في دبي ومعالمها الخلابة من على جسر ميدان الشهير. وتتيح لكم الفعالية المشاركة في سباقات ثلاثة أو خمسة أو 10 كيلومترات، وتمنحكم فرصة التنافس مع أصدقائكم وعشاق رياضة الجري الآخرين قبل الاستمتاع بوجبة طعام شهية بعد نهاية السباق.

ويمكنكم زيارة سوق رايب التي تستضيفها حديقة أكاديمية شرطة دبي في عطلات نهاية الأسبوع حتى 29 مايو المقبل. وتتيح السوق بنسختها الأحدث استكشاف العديد من أكشاك الحِرف اليدوية وشراء المنتجات العضوية الطازجة، إضافة إلى تجربة تشكيلة من الأطايب الشهية التي تقدمها شاحنات الطعام خلال سوق رايب الليلي.

ويمكن للزوّار التوجه إلى مسرح مول الإمارات، السبت المقبل، لحضور عرض «كريزي كيتشن» من تقديم الشخصيتين الشهيرتين في الإمارات في مجال تقديم العروض الترفيهية للأطفال ماجيك فيل وإيما كوينتن. ويضمن العرض للأطفال بأعمار من أربع إلى ثماني سنوات قضاء أوقات مليئة بالمرح والتسلية مع فقرات ماجيك فيل الكوميدي، التي تشتمل أجمل الأغاني والأنشطة التفاعلية.

■ «متحف المستقبل» يشكل صرحاً ثقافياً فريداً ومركزاً للابتكارات المستقبلية، ومعلماً حضارياً مميزاً في قلب المدينة.



• «سكاي فيوز دبي» في «العنوان سكاي فيو» أحدث الوجهات الترفيهية التي ترتقي بتجربة مشاهدة معالم المدينة إلى مستويات جديدة.



• «سوق رايب» تستضيفها حديقة أكاديمية شرطة دبي في عطلات نهاية الأسبوع حتى 29 مايو المقبل.



• «حتا» تتميز بمناظرها الفريدة، التي تجعل منها خياراً مفضلاً لقضاء العطلات القصيرة ولعشاق المغامرات والتصوير.

• 3500 منصّة من الشرق والغرب تتيحها القرية العالمية لزوّارها، إذ يستمر موسمها الحالي حتى السابع من مايو المقبل.

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