الامارات | 5 ملايين عينة في حديقة النباتات الوطنية الصينية

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين عينة في حديقة النباتات الوطنية الصينية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتُتحت رسمياً، أول من أمس، حديقة النباتات الوطنية الصينية في بكين، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس، عن الهيئة الوطنية للغابات والمراعي في الصين. وبُنيت الحديقة على مساحة مخططة تبلغ 600 هكتار، إذ بُنيت على أساس معهد علم النبات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وحديقة بكين النباتية.

وتحتوي حديقة النباتات الوطنية الصينية على أكثر من 30 ألف نوع من النباتات، وخمسة ملايين عينة نباتية تمثيلية من القارات الخمس. وقالت الهيئة إن الحديقة هي قاعدة وطنية لحماية التنوع النباتي، ورمز مهم لمستوى التنمية المستدامة في البلاد.

ومن أجل تعزيز حماية التنوع البيولوجي، تعمل الصين على تسريع بناء نظام للحدائق النباتية الوطنية في أماكن مثل بكين وقوانجتشو. ووافق مجلس الدولة الصيني على إنشاء الحديقة في ديسمبر الماضي.

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