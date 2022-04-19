الامارات | نهاية مأساوية لأميركي قرر غسل سيارته

شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية مأساوية لأميركي قرر غسل سيارته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت محطة «أن بي سي» الأمريكية أن رجلًا يبلغ من العمر 56 عامًا توفي بعد أن حوصر في مغسلة سيارات في جنوب كاليفورنيا.

وقالت شرطة إسكونديدو في بيان إن «التحقيق الأولي أشار إلى أن الرجل اقتحم مغسلة السيارة وحاول لسبب غير معروف الخروج من سيارته». في الوقت الذي كانت سيارته محاصرة بالآلات.

وأضافت الشرطة إن الحادث المميت وقع في مركز خدمة ذاتية لغسيل السيارات بخدمة ذاتية.

وأضاف البيان أن «التحقيق الأولي أوضح أن الرجل اقتحم مغسلة السيارة وحاول لسبب غير معروف الخروج من سيارته».

إلا أن السيارة تمايلت للأمام واليسار، مثبتة الرجل في عمود يحتوي على فرشاة غسيل ضخمة.

وتمكنت الشرطة من إخراج الرجل وتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاته.

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