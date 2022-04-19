الامارات | مهووس سينما شاهد «سبايدرمان» 292 مرة إكراما لجدته

شكرا لقرائتكم خبر عن مهووس سينما شاهد «سبايدرمان» 292 مرة إكراما لجدته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حطم رجل أميركي رقما قياسيا غريبا، تمثل في مشاهدته فيلم «سبايدرمان» الأخير 292 مرة.

وكان فيلم (Spider-Man: No Way Home )، قد حطم الأرقام القياسية في شباك التذاكر لعام 2021، الأمر الذي ساعد أحد رواد السينما في فلوريدا واسمه راميرو ألانيس على تحطيم الرقم القياسي «لمعظم إنتاجات السينما التي حضرها نفس الفيلم».

وبحسب موقع «إندي» فإن أناليس قضى720 ساعة، أو 30 يومًا في مشاهدة فيلم مدته ساعتان و28 دقيقة بما في ذلك شارات العمل، ناهيك عن إنفاق حوالي 3400 دولار على التذاكر.

ويبدو أن هذه ليست المرة الأولى التي يكسر فيها ألانيس هذا الرقم القياسي العالمي، حيث حقق هذا «الشرف» مرة سابقة في عام 2019 من خلال تسجيل 191 مشاهدة لفيلم( Avengers Endgame) ليكسر الرقم القياسي الذي كانت تحتفظ به جوان كونور سابقًا في أستراليا، والتي شاهدت فيلم ( Bohemian Rhapsody) 108 مرات في وقت سابق من ذلك العام.

و كان أناليس تعرض مؤخرا لخسارة لقبه من قبل آرناود كلين الذي شاهد في عام 2020 فيلم Kaamelott: First الفرنسي 204 مرات.

ولكي يكون أناليس مؤهلاً للاحتفاظ بالرقم الجديد، فإن جزءًا من القواعد يعني أنه لم يُسمح له بأخذ قيلولة أو استخدام هاتفه أو الذهاب إلى المرحاض أثناء عرض الفيلم على الشاشة الكبيرة، وهو درس تعلمه قريبًا عند محاولة تسجيله الأخير بعد تم استبعاد 11 من مشاهدته لأنه أخذ استراحة في الحمام.

كما طُلب منه تقديم تذاكر فيلمه كدليل وأيضًا الحصول على بيان من السينما لتأكيد بقاء ألانيس طوال الفيلم.

ومن أجل الفوز باللقب، شاهد ألانيس الفيلم خمس مرات يوميًا في الأسابيع القليلة الأولى وأشار إلى أن المشاهد في وقت متأخر من الليل كانت الأكثر صعوبة حيث تسببت المشاهد المتعددة في إصابته بالصداع.

وبالطبع، بعد أن شاهد الفيلم 292 مرة، لم يعد من المستغرب أن يتمكن الشاب من قراءة الحوار جنبًا إلى جنب مع الفيلم، وهو ما فعله بالضبط في عرضه الأخير.

وقرر ألانيس تسجيل الرقم القياسي مرة أخرى تكريما لجدته جوان، التي وافتها المنية قبل عامين قبل أن ترى إنجاز حفيدها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وقال"كانت داعمي الأول وأريد أن أبقى صاحب الرقم القياسي".

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