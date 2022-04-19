احذر.. 4 علامات بسيطة تهدد بالإصابة بأمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتقد الكثير من الناس أن أمراض القلب غالبًا ما تسبب أعراضًا لألم شديد في الصدر لدرجة أن المصاب يسقط، لكن في الواقع ليست كل اضطرابات هذا العضو الحيوي لها علامات واضحة، فالبعض من أمراض القلب دون أعراض، وفقًا لما ذكر موقع health.kompas.

إن أمراض القلب بدون أعراض هي بشكل عام نوبة قلبية خفيفة جدًا وتستمر لفترة قصيرة، ويتجاهلها بعض المرضى لأنهم يعتقدون أن هذا المرض ليس خطيرًا، تلك الحالة التي قد يعاني منها الكثير من الرجال.

كما أن أمراض القلب التي لا تظهر عليها أعراض هي عرضة لمهاجمة المدخنين والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري، مثل النوبات القلبية بشكل عام، فإن أمراض القلب التي لا تظهر عليها أعراض معرضة أيضًا لأنها تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية ثانية مميتة على الرغم من عدم ظهور أي أعراض، إلا أنه في الواقع يمكن التعرف على هذه المشكلة الصحية من خلال التغيرات الجسدية للمريض.

فيما يلي بعض علامات الإصابة بأمراض القلب بدون أعراض والتي يجب الانتباه إليها:

1. عدم الراحة في الصدر

يمكن التعرف على أمراض القلب بدون أعراض من عدم الراحة في الصدر، ولا يكون هذا الانزعاج دائمًا في الصدر الأيسر، ولكن يمكن أن يظهر أيضًا في المنتصف، كما هو الحال عند تكرار مرض الارتجاع الحمضي، فقد يشعر المريض بألم في الصدر أو ضغط أو ضيق أو قرص أو أي إزعاج آخر، كما أنه لا تكون الأعراض شديدة دائمًا، ولكن يمكن أن تظهر لبضع دقائق فقط ثم تلتئم وتتكرر.

2. عدم الشعور بالراحة

علامات أمراض القلب بدون أعراض لا تستهدف دائمًا عضو القلب أو تسكن حوله، ففي بعض الأحيان، يمكن أيضًا الشعور بأعراض أمراض القلب في جميع أجزاء الجسم، ليصبح من الصعب اكتشاف هذه المشكلة الصحية، فقد يمكن أن يظهر الشعور بالإعياء الذي يشعر به الأشخاص المصابون بأمراض القلب في الذراعين والرقبة والظهر والفك والمعدة، كما يمكن أن تختلف الأعراض، ففي بعض الأحيان يكون هناك من يشعر وكأنه يتعرض للضغط على ظهره، أو أنه مشدود مثل ربطه بحبل.

3. ضيق في التنفس ودوخة

يعاني المرضى من ضيق في التنفس، على الرغم من أنهم لا يقومون بنشاط بدني شاق، ويمكن أن يكون ضيق التنفس هذا مصحوبًا بألم في الصدر أو بدون ألم في الصدر، بالإضافة إلى ذلك، عادة ما يشعر المصابون بالدوار، وعادة ما تعاني النساء من أعراض أمراض القلب وضيق التنفس والدوخة، ومع ذلك، من الممكن أن يعاني الرجال من أعراض مماثلة.

4. الغثيان والتعرق البارد

عادة ما يعاني الأشخاص المصابون بالأنفلونزا أو نزلات البرد من ألم في المعدة وغثيان وكثير من التعرق البارد، ويمكن أيضًا أن يشعر بهذه الحالة الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب دون أعراض.

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