ظهور كدمات مفاجئة في جسمك.. متى تكون خطرا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هل يوما وجدت كدمات مجهولة السبب على جلدك، ولم تعرف إذا كانت تستدعي القلق أم لا؟.. هذا ما نوضحه لكم وفق ما جاء في موقع "Bright side".

- التدريب بالأوزان وحمل أشياء ثقيلة:

يعتبر من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الكدمات، وذلك بسبب ضعف الأوعية الدموية، وبالتالي يمكن للكثير من التمارين أن تسبب التلف للأوعية الدموية.

حتى الأطفال معرضون للإصابة بهذه الكدمات بسبب حقائب المدرسة الثقيلة هذه الأيام.

يعتقد أن لا ضرر من هذه الكدمات، ولكنها دليل واضح على مبالغتك في ما تفعله.

- مرض السكري:

الدم والسكر هما أول ما يخطر في البال عند ذكر هذا المرض، نظرا لأن الداء السكري له تأثير سلبي على الدورة الدموية، ما قد يسبب ظهور الكدمات، حيث يمكن للكدمات أن تكون من الأعراض المبكرة لمرض السكري.

وهناك أعراض أخرى مثل: العطش المستمر، والتئام الجروح ببطء، والشعور بالإرهاق بسرعة، وتصبح الرؤية ضبابية، بالإضافةةإلى وجود بقع بيضاء على الجلد.

- الاختلال الهرموني:

تعد التقلبات الهرمونية من أكثر الأسباب شيوعاً للكدمات، لأنها يمكن لها أن تظهر عند انخفاض هرمون الاستروجين لدى النساء.

وهذا ما يحدث عند انقطاع الطمث، أو تناول أدوية هرمونية، أو عند الحمل، حيث يؤدي نقص الاستروجين إلى ضعف الأوعية الدموية والإتلاف السريع لجدران الشعيرات الدموية.

- نقص الفيتامينات:

يمكن للكدمات التي لا تفسير لها أن تشير إلى افتقار الجسم لبعض العناصر الضرورية.

على سبيل المثال، يشارك B12 في إنتاج الدم، وفيتامين K مسؤول عن التخثر، وفيتامين C مهم في إنتاج الأنسجة الجديدة، وبدون هذه الفيتامينات تصبح الأوعية الدموية ضعيفة.

فيتامين آخر مهم هو P، الذي يساعد في إنتاج الكولاجين، وبالتالي يؤدي نقصه في الجسم إلى إضعاف الأوعية الدموية وتدهور حالة الجلد.

كما توازن الحديد مهم جداُ للجسم، لذلك تتدهور حالة الشعيرات الدموية عند نقصه أو زيادته.

لكن لا يجب أن تتسرع لشراء الفيتامينات، تأكد أولا من وجود النقص، ثم حاول تعويضه بنظامك الغذائي.

الشاي الأخضر والتفاح واليقطين والثوم مصادر جيدة لفيتامين B، ويمكن الحصول على فيتامين K من الموز والبيض والمكسرات والأسماك الدهنية، أما B12، فهو موجود في الكبد والسمك والجبن والخس.

- أمراض الدم:

يمكن لأمراض الدم والأوعية الدموية أن تتسبب بالكدمات، لأن من المعروف أن الدوالي ومرض ويلبراند الموروث، ونقص الصفيحات الدموية، وسرطانات الدم، كلها من الأمراض التي تتسبب بمشاكل في الدورة الدموية، ما يؤدي إلى ظهور الكدمات على الجلد.

- تناول الأدوية:

تناول بعض الأدوية التي تؤثر على الدم قد يؤدي الى ظهور كدمات تتراوح بين غير الملحوظة والخطيرة، وكثيراً ما يرجع السبب إلى مضادات الاكتئاب، والمسكنات، والمضادات الحيوية، وأدوية الربو، والأدوية التي تحتوي على الحديد.

لكن الدواء الأكثر شيوعاً والذي يزيد من سيولة الدم، وقد يؤدي إلى الكدمات هو الأسبرين.

لذلك ينصح عند ملاحظة وجود علاقة بين الأدوية والكدمات على جلدك، عليك الذهاب للطبيب المختص على الفور، أو يجب عليك التوقف عن تناول الدواء لتجنب احتمال حدوث نزيف داخلي.

- تغيرات تتعلق بالعمر:

ووفقا الأطباء، مع تقدم العمر، يضعف الجهاز الوعائي وتفقد الأنسجة مرونتها.

وتظهر هذه الكدمات المرتبطة بالعمر، على الأرجل في الغالب.

هل هذه الكدمات خطيرة أم لا؟

تتحول الكدمات مع مرور الوقت إلى اللون الأحمر بعد الإصابة مباشرة بسبب الدم تحت الجلد، وبالتالي يبدأ الجسم في تكسير الدم لتصبح الكدمة سوداء أو زرقاء أو أرجوانية اللون.

وبين 5-10 أيام، تصبح المنطقة المصابة صفراء أو خضراء اللون، وتنتهي باللون البني بعد 10-14 يوماً من الإصابة، ثم يصبح اللون أفتح تدريجاً.

وعادة ما تختفي الكدمات بشكل كامل خلال أسبوعين من الإصابة، لذلك فإن ظهور ألوان للكدمات غير التي ذكرناها، أو بقاء الكدمة بعد هذه الفترة، يستلزم زيارة الطبيب المختص على الفور. بوجوب زيارة الطبيب.

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