الامارات | القبض على شخص أشار بحركة منافية للأخلاق في مكة المكرمة

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخص أشار بحركة منافية للأخلاق في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبضت دوريات الأمن بمنطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية على مواطن سعودي ظهر في مقطع فيديو يشير بحركة منافية للأخلاق والذوق العام باتجاه رجل الأمن أثناء تأدية عمله بتحرير مخالفة عكس سير بحقه.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه تم إيقاف مرتكب الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته للنيابة العامة، وتحديد هوية من وثّق المقطع ونشره وجار القبض عليه.

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