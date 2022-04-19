ينتقل بالاتصال الحميم.. ما تريد معرفته عن مرض المكورات السحائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، من تفشي مرض المكورات السحائية مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

في إطار ذلك يستعرض الخليج 365 ما تريد معرفته عن مرض المكورات السحائية، وفقا لـ CDC، مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ما هو مرض المكورات السحائية؟

هو عدوى بكتيرية تسببها بكتيريا النيسرية السحائية، والذي يمكن أن يصيب بطانة الدماغ والنخاع الشوكي أو مجرى الدم، تسمى التهابات الدم التي تسببها هذه البكتيريا دون التهاب السحايا بالمكورات السحائية.

كيف ينتشر مرض المكورات السحائية؟

يمكن أن ينتشر عن طريق الاتصال الحميم، مثل التقبيل والجنس، كما يمكن أن ينتشر عن طريق التلامس مع المخاط أو القطرات من أنف وحلق الشخص المصاب، يحمل الكثير من الناس البكتيريا في أنوفهم وحلقهم دون ظهور علامات المرض؛ ومع ذلك، فقد ينشرون المرض للآخرين.

من يصاب بمرض المكورات السحائية.. وهل يسبب الوفاة؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بمرض المكورات السحائية، ومع ذلك، فهو أكثر شيوعًا عند الرضع والأطفال والشباب.

ويحدث في كثير من الأحيان في الأماكن التي توجد فيها ظروف معيشية مزدحمة، كما أن حوالي 15٪ من المرضى المصابين بمرض المكورات السحائية يموتون بسببه، وتحدث الحالات في كثير من الأحيان خلال الشتاء والربيع.

ما هي أعراض مرض المكورات السحائية؟

يجب على الأشخاص الذين يعانون من أعراض مرض المكورات السحائية زيارة الطبيب على الفور، حيث يمكن أن يكون قاتلاً إذا لم يتم علاجه بسرعة.

تتمثل الأعراض في:

قد تظهر في البداية كمرض يشبه الإنفلونزا وتتفاقم بسرعة.

الحمى

صداع شديد

غثيان

قيء

كثيرا ما يظهر طفح جلدي

قد تحدث تغييرات في السلوك مثل الارتباك والنعاس.

تصلب الرقبة

متى تظهر الأعراض؟

قد تظهر الأعراض بعد 2 إلى 10 أيام من الإصابة، ولكن عادةً في غضون 3 إلى 4 أيام.

ما هي مدة إصابة الشخص بالمرض؟

يمكن لأي شخص أن ينشر المرض طالما أن البكتيريا موجودة في الأنف أو الحلق، بعد العلاج، تختفي البكتيريا عادة في غضون 24 ساعة.

ما هو علاج مرض المكورات السحائية؟

تستخدم المضادات الحيوية لعلاج مرض المكورات السحائية.

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