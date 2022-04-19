ما هو التضيق الشوكي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية لطب وجراحة العظام إن التضيق الشوكي “Spinal stenosis” هو تضيق غير طبيعي في القناة الشوكية أو الثقبات بين الفقرات، مشيرة إلى أنه يسبب الضغط على النخاع الشوكي أو جذور الأعصاب.

وأوضحت الجمعية أن التضيق الشوكي قد يرجع إلى أسباب عدة مثل إصابات الظهر وهشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي والانزلاق الغضروفي وانحناء العمود الفقري وأورام العمود الفقري.

وحسب الجزء المصاب من العمود الفقري ينقسم التضيق الشوكي إلى تضيق عنقي وصدري وقطني، وتتمثل أعراضه في آلام مؤخرة العنق وآلام عرق النسا والخدر والوخز في الذراعين والقدمين وضعف العضلات في الذراعين والقدمين واضطرابات المشي والاتزان والمهارات الحركية.

ويتم تشخيص الإصابة بالتضيق الشوكي بواسطة الرنين المغناطيسي وتصوير النخاع الطبقي المحوري، بينما يتم العلاج بواسطة الأدوية والأجهزة والتمارين. وإذا لم تفلح هذه الوسائل في العلاج، فيتم حينئذ اللجوء إلى الجراحة، والتي تتمثل في استئصال ما يعرف "بالصفيحة الفقرية".