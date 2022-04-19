الامارات | مسرح الفن الرقمي في دبي.. رحلة غامرة نحو المستقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الفن الرقمي في دبي.. رحلة غامرة نحو المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدّم مسرح الفن الرقمي في دبي للزوار بُعداً جديداً لثقافة المدينة المستقبلية عبر معرض «ديجيتال إكسترافاغانزا»، إذ وجّه المسرح دعوة لفنانين على مستوى العالم لعرض مواهبهم على شكل أعمال تعبُر الحقائق والأبعاد البديلة.

ومن موقعه في سوق مدينة جميرا بدبي، يدعو مسرح الفن الرقمي الزوار إلى تخيل أنفسهم كمسافرين في رحلة تخاطب الحواس، وتأخذهم إلى عوالم غير معروفة على كوكب الأرض ومجرات أخرى، قبل أن ينغمسوا أخيراً في معرض ميتافيرس الذي أنشأته منصة «آر هيد» (Arhead) الرقمية خصيصاً للمعرض، إذ يعيش المشاركون تجربة فريدة، يشاهدون ويعيشون خلالها وجهات نظر مختلفة للفن المرئي.

في «ديجيتال إكسترافاغانزا»، يُعد كل زائر للمعرض بمثابة بطل يعيش فصول قصته، فعلى سبيل المثال، يمكّن فيلم «خارج الهاوية» للفنان جوناثان موناغان الزائر من امتطاء حصان نهاية العالم، والتعرف إلى أسرار حركة «سولاربنك» (Solarpunk) من الفنان سينتيكيت، أو أن يصبح مهندساً وراثياً في عمل الفنانة لونا إيكوتا.

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