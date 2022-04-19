الامارات | صوت حان موعد الإفطار

شكرا لقرائتكم خبر عن صوت حان موعد الإفطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كعادته في كل رمضان، يتخذ مدفع الإفطار موقعه في رحاب جامع الشيخ زايد الكبير في العاصمة أبوظبي، ليعلن بصوت من الزمن الجميل عن انتهاء صيام يوم من الشهر المبارك، وأنه قد حان وقت الإفطار، في تقليد تراثي يزيد الأجواء الرمضانية أصالة وارتباطاً بعراقة الماضي.

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