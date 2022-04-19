الامارات | مغنية تحجب الرئيس البرازيلي على «تويتر»

شكرا لقرائتكم خبر عن مغنية تحجب الرئيس البرازيلي على «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجبت المغنية البرازيلية أنيتا، الرئيس جايير بولسونارو، من حسابها في «تويتر»، بعدما أدلى بتعليات ساخرة على ألوان العلم الوطني، التي تزيّنت بها خلال عرض في مهرجان كواتشيلا بكاليفورنيا.

وكتبت الفنّانة رداً على تغريدة من الرئيس: «اذهب يا صاح وابحث عن أمر آخر تتسلّى به»، قبل أن تحجب حسابه، وتمنعه بذلك من الردّ عليها مجدّداً.

وكانت المغنيّة ذات الـ29 عاماً قد كتبت على «تويتر»، بعد عرض ارتدت فيه زياً بألوان علم بلدها الأخضر والأصفر والأزرق: «علم البرازيل بألوانه هو للبرازيليين كافة، ولا يمكن لأحد أن يتفرّد بتفسير ألوان علم بلدنا».

وسرعان ما ردّ عليها بولسونارو المرشّح لولاية رئاسية ثانية في أكتوبر المقبل، ساخراً: «أنا أوافق أنيتا الرأي»، مرفقاً تغريدته برموز تعبيرية عدة وعلم البرازيل، ما أثار سخط الفنّانة.

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