الامارات | حسن يوسف: "سعاد حسني كانت مثل أختي.. وهي لم تعش السعادة إلا في الأفلام" !

شكرا لقرائتكم خبر عن حسن يوسف: "سعاد حسني كانت مثل أختي.. وهي لم تعش السعادة إلا في الأفلام" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف الفنان المصري، حسن يوسف، مواطنته الفنانة الراحلة سعاد حسني بشقيقته، التي كانت تشكي له حتى مشاكلها العاطفية.

وقال يوسف، في حواره مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج كلام الناس : "سعاد كانت بمثابة أخت لي، وهي لم تعش السعادة الحقيقية سوى في أفلامها". وأشار إلى أن علاقته معها بدأت منذ فيلم حسن ونعيمة، الذي شهد انطلاقتهما الفنية معاً.

وأضاف يوسف: "عادة لما سعاد كانت تعمل مع فنان آخر، ممكن يبصلها بصة كده ويغازلها، لكن أنا معنديش الحتة دي مدام مفيش قصة حب، كنا مثل الأشقاء لدرجة أنها كانت تشكي لي مشاكلها الزوجية الخاصة، وكانت متزوجة من صديق مشترك يعمل مصوراً اسمه صلاح كريم، وأحياناً كان يدب الخلاف بينهما الساعة 2 الفجر، فكنت أذهب إليهما بالبيجامة والروب لأحل المشكلة كون بيتهما كان قريباً من بيتي".

ويؤكد يوسف: "شعوري ومشاهداتي تبين أن سعاد لم ترَ السعادة إلا في الأفلام اللي صورتها، أما وراء الكاميرا فكانت تعيش في بؤس وتعاسة، وسوء حظ في الزواج والأصدقاء".

وحول تأكيده أو نفيه زواج سعاد حسني من عبدالحليم حافظ، قال يوسف إن عبدالحليم وسعاد حسني كانا صديقيه، لكنه كان يشعر بإحراج شديد من سؤالهما هل هما متزوجان أم لا، قائلاً: "لو سألتهم ممكن أخسرهم ، لأنها منطقة حساسة لا يجب الدخول بها".

وأضاف يوسف أنه كان على يقين أن سعاد حسني وعبدالحليم حافظ يعيشان قصة حب، لكن لا يستطيع أن يسألهما، معلقاً: "ما قالوش ومخبيين عليا.. ليه أنا أسألهم؟".

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