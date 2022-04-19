"خليكي شيك وعصرية".. أبرز صيحات الموضة في صيف 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - دوما ما تبحث الفتاة على الإطلالة التي تمنحها الأنوثة والرقة، وعادة ما ترغب في أن تضفي على المظهر لمسة ذات طابع عصري فريد.

هنا في التقرير أبرز صيحات الموضة في صيف 2022 للمرة لإطلالة عصرية وجذابة وفق ما أوردت وكالة "أ ف ب".

الجينز يزهو بألوان الباستيل

ذكرت مجلة “Elle” أن الجينز يزهو هذا الصيف بألوان الباستيل ليمنح المرأة إطلالة حالمة تنطق بالرقة والأنوثة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجينز يتألق هذا الموسم بالأصفر المشمشي والأخضر الفستقي والأصفر الفاتح والأزرق السماوي والبنفسجي ليضفي على المظهر لمسة جاذبية من ناحية ويشيع أجواء البهجة والتفاؤل والإقبال على الحياة من ناحية أخرى.

وأضافت “Elle” أنه يمكن الحصول على إطلالة هادئة من خلال تنسيق الجينز، الذي يزهو بأحد ألوان الباستيل، مع قطعة فوقية تكتسي بأحد الألوان المحايدة كالأبيض والبيج والرمادي.

أما مَن ترغب في إطلالة أكثر جاذبية، فيمكنها تنسيق الجينز مع قطعة فوقية تتألق هي الأخرى بأحد الألوان الزاهية، على سبيل المثال يمكن تنسيق الأصفر الفاتح مع البنفسجي والأخضر الفستقي مع الوردي.

الحقيبة المثلثة

أما الحقيبة المثلثة “Triangle Bag” تمثل نجمة الموضة النسائية، وتطل بأحجام تمتد من الميكرو حتى المتوسطة، التي يتم ارتداؤها على الكتف، مشيرة إلى أنها تأتي مصنوعة من الجلد الفاخر لتضفي على المظهر لمسة أناقة وفخامة.

كما تتألق الحقيبة المثلثة هذا الموسم بألوان زاهية مثل البرتقالي والأزرق، إلى جانب الألوان الكلاسيكية مثل الأسود والبيج.

وتمتاز الحقيبة المثلثة بتنوع إمكانيات تنسيقها؛ حيث إنها تتناغم مع إطلالة الجينز الكاجوال ومع الفساتين الصيفية المفعمة بالأنوثة وبليزرات العمل الأنيقة وفساتين السهرات المثيرة.

فستان بوديكون نجم لبموضة

د ب أ-

وأفادت مجلة “Instyle” بأن فستان بوديكون “Bodycon dress” يمثل نجم الموضة النسائية هذا الصيف ليمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن فستان بوديكون يمتاز بقصة مُجسّمة تساير خطوط الجسم، مشيرة إلى أنه يغازل في المقام الأول المرأة ذات القوام الغني بالمنحنيات.

وأضافت “Instyle” أن فستان بوديكون يطل بقصة قصيرة فوق الركبة أو قصة طويلة ماكسي ويتألق بألوان زاهية ونقوش لافتة للأنظار، مشيرة إلى أنه يتناغم مع صندل ذي نعل ضخم وسميك.

التنورة على شكل حرف A تغازل قوامك

أما التنورة التي تتخذ شكل حرف A، تتربع على عرش الموضة النسائية في صيف 2022 لتستحضر في الذهن صورة موضة الستينيات من القرن المنصرم على غرار النجمة البريطانية آنذاك "تويجي".

والتنورة على شكل حرف A تمتاز بقصة ضيقة عند الوسط تأخذ في الاتساع بالاتجاه إلى أسفل، وتأتي هذا الموسم بقصة قصيرة لتغازل قوام المرأة وتمنحها إطلالة مفعمة بالأنوثة والإثارة.

وتخطف التنورة القصيرة على شكل حرف A الأنظار إليها هذا الصيف من خلال الألوان الزاهية كالبرتقالي والأخضر الفستقي، كما تزدان بعض الموديلات بنقوش زخرفية رائعة.

وأشارت “Elle” إلى أن التنورة القصيرة على شكل حرف A تتناغم مع حذاء "ماري جين"، الذي يستلهم موضة الستينيات أيضا، وهو حذاء مغلق يمتاز بإبزيم على مشط القدم.

جينز الباتشورك لإطلالة جريئة

كما أفادت مجلة “Elle” بأن جينز الباتشورك “Patchwork Jeans” يمثل أحدث صيحات الموضة النسائية في صيف 2022 ليمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن جينز الباتشورك عبارة عن جينز يزدان برقع من الجينز ذات ألوان أخرى، ولكن من نفس عائلة اللون الأزرق، مشيرة إلى أنه يمتاز بطابع متحرر يضفي على المظهر لمسة تفرد وتميز.

ولتأكيد الطابع المتحرر يأتي جينز الباتشورك بأرجل ذات قصة واسعة، كما أنه يتوفر بقصة البرمودا أو بقصة الشورت.

وعن كيفية التنسيق، أوضحت “Elle” أنه ينبغي تنسيق جينز الباتشورك مع قطع فوقية تتحلى بالبساطة والهدوء مثل قميص أبيض أو تي شيرت أبيض، وذلك لإتاحة الفرصة له ليكون في بؤرة الأضواء من ناحية وللبعد عن المبالغة والتكلف من ناحية أخرى.

التنورة الأنبوبية تغازل قوامك

وتمثل التنورة الأنبوبية “Tube Skirt” نجمة الموضة النسائية في ربيع وصيف 2022 لتغازل القوام وتمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن التنورة الأنبوبية تستلهم موضة التسعينيات الجذابة وتستحضر في الذهن صورة النجمة "جوينيث بالترو"، مشيرة إلى أن هذه التنورة تمتاز بقصة ضيقة تساير خطوط الجسم وتستقر على الخصر لتبوح بأنوثة المرأة.

وأضافت “Elle” أن التنورة الأنبوبية تأتي بقصة ماكسي وتزدان بتصميم مضلع أو تأتي مرصعة بالترتر لإطلالة متلألئة تخطف الأنظار.

ويمكن تنسيق التنورة الأنبوبية مع صندل ذي نعل سميك “chunky Sandals”، والذي يشهد هو الآخر رواجا كبيرا هذا الموسم أو صندل ذي أربطة أو حذاء رياضي.