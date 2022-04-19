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توقعات الأبراج وحظك اليوم 19-4-2022: البدء في مشروع جديد لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات الأبراج وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop".

- برج الحمل:

مهنياً برج الحمل: مشاعرك تتناقض بشدة مع أفكارك وهذا يجعل من الصعب العمل بكفاءة.

عاطفياً: لا تسير الأمور مع شريك حياتك كما تريد تمامًا.

مالياً: حان الوقت للمضي قدمًا في مشروع جديد لكسب الأموال.

- برج الثور:

مهنياً برج الثور: يجب عليك الحذر من طريقة تعاملك مع الآخرين.

عاطفياً: هناك تحول أساسي على وشك الحدوث في حياتك العاطفية.

مالياً: يساعد تركيزك في حياتك المهنية في تحسين أحوالك المالية.

- برج الجوزاء:

مهنياً برج الجوزاء: كن واعيًا في طريقة تعاملك مع زملائك ورؤسائك في العمل.

عاطفياً: تشعر بالتوتر في علاقتك بشريك الحياة، تحلي بالصبر.

مالياً: برجك في انتظار مكافأة وتقدير.

- برج السرطان:

مهنياً برج السرطان: حدد أولويات جدول أعمالك قبل البدء في أي مشروع جديد.

عاطفياً: غالبًا ما تحدث تغييرات في علاقاتك بشريك الحياة.

مالياً: سيحمل لك هذا اليوم كثير من المكافآت المالية.

- برج الأسد:

مهنياً برج الأسد: لا تؤجل عملك اليوم إلى الغد.

عاطفياً: الحظ حليفك اليوم، حاول أن تستغل هذا الأمر.

مالياً: تعثرات مالية تواجهك الفترة الحالية.

- برج العذراء:

مهنياً برج العذراء: تشعر بالإحباط الشديد في وظيفتك، كن هادئاً.

عاطفياً: يمكن أن تصبح اليوم أكثر عفوية في حياتك العاطفية، وأقل قلقًا.

مالياً: يمنحك اليوم طاقة كبيرة تساعدك في تسديد الديوان المتراكمة.

- برج الميزان:

مهنياً برج الميزان: لا تتخلى عن إصرارك وطموحاتك في عملك، حتى تحقق ما تريده.

عاطفياً: تحتاج إلى الجلوس بعض الوقت بمفردك لترتيب أولوياتك.

مالياً: تحاوطك المسئوليات التي تتطلب كثير من المال.

- برج العقرب:

مهنياً برج العقرب: ما يجعلك منطقيًا وعقلانيًا لن يكون بالضرورة منطقيًا لزملائك.

عاطفياً: تبحث اليوم عن الحب والعاطفة.

مالياً: تفكر في تغيير المكان الذي تعيش فيه، ما يجعلك تنفق مزيد من الأموال.

- برج القوس:

مهنياً برج القوس: لا تفترض أن الطريق الذي تتبعه في عملك هو الأفضل، استخدم حدسك.

عاطفياً: امنح نفسك قسطا من الراحة للتنزه والاسترخاء مع شريك حياتك.

مالياً: فكر جيداً قبل اتخاذ قرار حاسم يخص حياتك المادية.

- برج الجدي:

مهنياً برج الجدي: ركز في وظيفتك، لكى تحقق ما تريده.

عاطفياً: تتساءل عما إذا كان الأمر يستحق التنافس لجذب انتباه شخص ما أم لا.

مالياً: أنت متحمس لتجربة جميع أنواع الطرق الجديدة لجلب الأموال.

- برج الدلو:

مهنياً برج الدلو: تصبح المحادثات مع الآخرين في العمل مشوشة تمامًا.

عاطفياً: لديك فرصة أفضل بكثير لمقابلة شخص مميز.

مالياً: مستوى طاقتك مرتفع، ما يساعدك في البحث عن وظيفة جديدة.

- برج الحوت:

مهنياً برج الحوت: تمتلك شغف كبير يساعدك على تحقيق طموحاتك.

عاطفياً: تقرر اليوم القيام بشيء ما لتحسين علاقتك بشريك حياتك.

مالياً: أنت مليء بالأفكار الرائعة حول كيفية جني المزيد من الأموال.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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