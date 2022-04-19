الامارات | ما حقيقة الزواج السابع لميرفت أمين وهي في الـ 74 من عمرها ؟!

شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة الزواج السابع لميرفت أمين وهي في الـ 74 من عمرها ؟! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حالة من الجدل أثارتها أنباء متضاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن زواج الفنانة ميرفت أمين من رجل أعمال مصري.

ونفت الفنانة ميرفت أمين هذه الأنباء في تصريحات صحفية، بحسب ما نقلت مواقع إخبارية مصرية، مؤكدة أنها أخبار عارية من الصحة، وأنها شائعات تطلق عليها منذ الحين والآخر.

وكانت الفنانة ميرفت أمين قد تزوجت أكثر من 6 مرات.

وولدت ميرفت أمين في 24 نوفمبر عام 1948، في محافظة المنيا، لأب مصري وأم إنجليزية، ونالت قدرا من التعليم وحظا وافرا في الطفولة.

والتحقت ميرفت بكلية الآداب، بقسم اللغة الإنجليزية، وعلى خشبة مسرح الجامعة شاركت في عدد كبير من العروض المسرحية، ولكنها لم تفكر في احتراف التمثيل.

ولعبت الصدفة دورا كبيرا في حياة ميرفت أمين، عندما ذهبت مع أحد أقاربها لرؤية محمود المليجي وأحمد رمزي ورشدي أباظة، وهناك تعرفت على الفنان الكبير أحمد مظهر، الذي أقنعها بالعمل في السينما، ومنحها الفرصة الأولى عام 1965، من خلال فيلم "نفوس حائرة".

ويضم ارشيف النجمة ميرفت أمين أكثر من 120 فيلما، يغلب على موضوعاتها تنوع الأفكار وجرأة المحتوي، ومنها فيلم "حافية على جسر الذهب" إنتاج 1979، ويضم كوكبة من النجوم أبرزهم حسين فهمي وعادل أدهم وعبدالمنعم إبراهيم ونجوى فؤاد، وجسدت ميرفت أمين في هذا الفيلم شخصية" كاميليا" الفتاة الحالمة التي تتمنى العمل ممثلة، ولكنها تجد نفسها ضحية بين شخص أحبته وآخر صاحب نفوذ.

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