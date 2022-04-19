الامارات | «من شارع الهرم إلى» و«الاختيار 3».. في صدارة سباق دراما رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن «من شارع الهرم إلى» و«الاختيار 3».. في صدارة سباق دراما رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر مسلسلا «من شارع الهرم إلى» و«الاختيار 3»، اختيارات المشاهدين من قرّاء «الإمارات اليوم»، ضمن إجاباتهم خلال الاستطلاع الذي نشرته الجريدة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حول العمل الدرامي الذي لفت انتباههم منذ بداية شهر رمضان 2022.

كذلك تضمنت إجابات القراء عدداً من الأعمال الدرامية التي تعرض هذا العام، خاصة أن الأسابيع الأولى من الشهر الفضيل تمثل فترة استطلاع يتعرف خلالها المشاهدون إلى الأعمال الدرامية التي تعرض، ومع الوقت يختار المشاهد المسلسلات التي يقرر مواصلة متابعتها طوال الشهر.

وتصدر مسلسل «من شارع الهرم إلى» ترشيحات القرّاء المشاركين في الاستطلاع، كما تصدر «التريند» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أثار جدلاً واسعاً حتى من قبل عرضه، ومازال النقاش يتزايد حول العمل، بسبب ما تطرحه الحلقات من قضايا جريئة، وما يقدمه من مشاهد وصفها البعض بالخروج على قيم وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي الذي تدور فيه أحداث المسلسل.

ومسلسل «من شارع الهرم إلى» من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج المثنى صبح، ويشارك في بطولته: هدى حسين، وخالد البريكي، وليلى عبدالله، وعبدالمحسن القفاص، ونور الغندور، ومرام، وخالد الشاعر، وإيمان الحسيني.

وجاء مسلسل «الاختيار 3» في المرتبة الثانية، الذي يتناول أحداثاً شهدتها مصر عام 2013 قبل اندلاع ثورة 30 يونيو.

والمسلسل المصري من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من: أحمد السقا، وكريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وصبري فواز، وجمال سليمان، ومحمد رياض، وإيمان العاصي، وهايدي كرم، وسمر مرسي، ونور محمود، وخالد زكي، ومنى عبدالغني، ومفيد عاشور، ونادية رشاد، وأمير المصري، ومحمود البزاوي.

أيضاً تعددت اختيارات قراء «الإمارات اليوم» لتشمل أعمالاً أخرى ولكن بفارق واضح في التصويت، فمن الدراما السورية برزت مسلسلات «كسر عضم» و«مع وقف التنفيذ» و«بروكار 2»، ومن الأعمال الخليجية «بيبي» و«ناطحة سحاب»، والدراما العراقية «بنات صالح» و«الماس مكسور».

واعتبر جانب من المشاركين في الاستطلاع أن المسلسلات المعروضة في الموسم الرمضاني هذا العام أقل درامياً، ومن حيث التنوع في الموضوعات والأفكار.

وأشارت القارئة فوزية في تعليقها على صفحة الجريدة على «إنستغرام»: «ليس هناك عمل مميز هذا العام. كلها موضوعات منسوخة عن أفلام سبق عرضها».

واتفقت معها القارئة (م.المهيري)، مشيرة إلى أن المسلسلات بلا هدف.

في حين أعربت القارئة «رمروم الدالي» عن سعادتها بعودة مسلسلات سورية تم تصويرها في سورية، وتنقل الواقع بصدقية بعيداً عن التجميل. اعتبر مشاركون في الاستطلاع أن المسلسلات المعروضة أقل درامياً من حيث التنوع في الموضوعات والأفكار.

«جزيرة غمام»..

مختلف من المسلسلات المصرية التي اختارها قراء «الإمارات اليوم»، «مشوار»، من بطولة الفنان محمد رمضان، و«جزيرة غمام» الذي أشاد المشاهدون بما يتصف به من عمق واختلاف الفكرة، ويشارك في بطولته باقة من النجوم من بينهم مي عز الدين وأحمد أمين وطارق لطفي وفتحي عبدالوهاب، و«المداح 2» الذي يواصل تحقيق النجاح الذي حققه العام الماضي، و«توبة»، و«الكبير أوي 6» الذي يعود بعد توقف لسنوات، و«مين قال».

القارئة فوزية:

• «ليس هناك عمل مميز هذا العام.. كلها موضوعات منسوخة عن أفلام سبق عرضها».

«رمروم الدالي»:

• «سعيدة بعودة مسلسلات مصورة في سورية، وتنقل الواقع بلا تجميل».

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